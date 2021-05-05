Lucas Braga se diz pronto para assumir a vaga de Soteldo

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O atacante Lucas Braga está pronto para assumir a vaga deixada pelo venezuelano Soteldo, vendido ao Toronto C, do Canadá. Em entrevista após a goleada por 5 a 0 diante do The Strongest, o atacante afirmou que, apesar da pouca idade do ex-camisa 10, ele lhe ensinou muita coisa e agora Lucas se diz preparado para assumir a posição.- (Soteldo) É um grande jogador, eu aprendi muito com ele, ensinava muita coisa para mim, apesar da pouca idade. Eu quero poder substituir e poder ajudar, dar continuidade ao que ele estava fazendo - comentou Lucas Braga.

Lucas Braga também marcou na vitória contra o The Strongest, numa bela finalização de perna esquerda. Segundo o jogador, pelo estudo dos defensores, é preciso variar e criar situação para surpreender os adversários.- Trabalho ambas as situações. Hoje existe um grande estudo dos marcadores, hoje eles marcam muito por dentro, então precisamos treinar por fora e treino essa possibilidade”, disse Lucas. “Fico feliz com essa marca (artilharia do time na temporada, espero crescer, é uma vitória que faz crescer, que a gente possa melhorar cada vez mais - finaliza.