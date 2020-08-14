Luan Silva sofre lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia

O atacante Luan Silva teve um problema na cartilagem do joelho esquerdo e vai passar por uma cirurgia na próxima semana. Ele estava em transição física após se recuperar de um lesão muscular na coxa esquerda.
Com apenas um jogo como profissional do Palmeiras, Luan Silva tem sofrido com lesões desde a vinda do Vitória e o coordenador médico do clube, Gustavo Magliocca, explicou a situação do jogador.
- O Luan Silva é um atleta que veio ao Palmeiras se recuperando de uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ao longo da reabilitação, tivemos algumas lesões de cartilagem com mínimo de carga, e aprofundamos um estudo sobre ele. Desta vez, a lesão nos fez entender que a cirurgia seria mais benéfica que o tratamento regular. Optamos por operar, dar mais tempo para a reabilitação, porque entendemos que é um atleta jovem, promissor, mas que precisa de um trabalho diferenciado - disse Magliocca ao site oficial do Palmeiras, sem precisar o período de recuperação.
Felipe Melo, outro jogador entregue ao departamento médico, segue com o tratamento na coxa esquerda. O capitão deve desfalcar o Palmeiras em pelo menos mais três partidas do Brasileirão.