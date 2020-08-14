Luan Silva sofre lesão no joelho esquerdo e passará por cirurgia

O atacante Luan Silva teve um problema na cartilagem do joelho esquerdo e vai passar por uma cirurgia na próxima semana. Ele estava em transição física após se recuperar de um lesão muscular na coxa esquerda.

- O Luan Silva é um atleta que veio ao Palmeiras se recuperando de uma lesão de ligamento cruzado anterior. Ao longo da reabilitação, tivemos algumas lesões de cartilagem com mínimo de carga, e aprofundamos um estudo sobre ele. Desta vez, a lesão nos fez entender que a cirurgia seria mais benéfica que o tratamento regular. Optamos por operar, dar mais tempo para a reabilitação, porque entendemos que é um atleta jovem, promissor, mas que precisa de um trabalho diferenciado - disse Magliocca ao site oficial do Palmeiras, sem precisar o período de recuperação.