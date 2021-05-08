Luan se aproxima de Mateus Vital como jogador mais decisivo do Corinthians na temporada 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após as últimas atuações, ninguém tem dúvidas de que Luan pode estar em sua melhor fase com a camisa do Corinthians, e isso é notado não só com o que se vê no campo, mas também com os números acumulados. Com os três gols marcados nos últimos dois jogos, o camisa 7 se aproximou de Mateus Vital como o corintiano mais decisivo da temporada 2021 até este momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021

Luan balançou a rede uma vez contra o São Paulo (um golaço), no último domingo, e duas vezes contra o Sport Huancayo-PER, na última quinta-feira, também com direito a golaço. Só isso já bastaria para mostrar o quanto o meia tem sido o diferencial alvinegro nesses últimos duelos, mas não é só isso.

Com esses números acumulados nessas partidas recentes somados ao que Luan já havia registrado nesta temporada, são três gols marcados e uma assistência, ou seja, quatro participações diretas em tentos do Corinthians nos jogos válidos pela temporada 2021. Em outras palavras, ele é responsável direto por cerca de 20% das bolas que balançaram a rede nesse período.Em uma temporada difícil, com calendário apertado, jogos encavalados, rodízio no elenco e oscilações, esse número chama a atenção e é tão significativo que logo desponta como um dos jogadores mais decisivos da temporada até aqui. Perdendo apenas para Mateus Vital, que vinha liderando com larga vantagem, mesmo mais de um mês afastado por conta de artroscopia no joelho direito.

Ao todo, Vital participou diretamente de cinco gols na temporada: foram três marcados, uma assistência dada e um pênalti sofrido. Em resumo, apenas um a menos do que Luan, que chegou a quatro na última quinta-feira, contra o Sport Huancayo-PER. Os dois lideram o ranking de jogadores decisivos até aqui.

Assim que Vital tiver condições de entrar em campo por um jogo inteiro, ele deve ser titular do meio-campo ofensivo ao lado de Luan, provavelmente na vaga que hoje é ocupada por Otero, que tem jogado mais avançado, perto de Cauê. Juntos, Luan e Vital marcaram seis dos 22 gols corintianos nesta temporada, quase 30% do total, um índice significativo pensando que 14 jogadores diferentes marcaram pelo menos um gol no período.

Confira o ranking de participações em gols do Corinthians na temporada: