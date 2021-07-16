Luan Peres explica importância de Sampaoli em sua transferência

O zagueiro Luan Peres, que deixou o Santos recentemente, conversou com o canal oficial do Olympique de Marseille, no Youtube, e falou sobre a importância de Jorge Sampaoli em sua carreira.Foi o treinador argentino quem pediu no Santos a contratação dele. Agora, no time francês, Sampaoli também teve papel fundamental na transferência do atleta, que retorna ao futebol europeu. Antes de jogar no Peixe, Luan Peres atuou no Brugge, da Bélgica."Falei com ele uma vez, logo no começo do processo de contratação. Me ligou por vídeo, deu parabéns pelo que vinha fazendo, pelo meu crescimento, e falou que contava comigo. Eu disse que faria de tudo para vir", disse 0 zagueiro, que completou:"Acho importante conhecer o treinador. Geralmente o jogador chega sem conhecer o treinador, agora eu conheço. Tem a confiança em mim, conhece meu trabalho e minha índole. Foi muito bom trabalhar com ele no Santos, fomos vice-campeões brasileiros. Já conversamos muito, me deu algumas duras, fazendo críticas construtivas normais de treinador. Temos boa relação, então vai ser bom para mim, para ele e para o clube", falou Luan Peres.