Luan comemora gol de empate e garante: 'Vou me dedicar ao máximo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians empatou com o Fortaleza em 1 a 1, na Arena, graças a um belo gol marcado por Luan, no segundo tempo, que garantiu a igualdade ao Timão. Com atuações abaixo das expectativas , o camisa sete perdeu a titularidade para Araos, mas entrou na segunda etapa e deixou o dele.

Depois do gol, chamou atenção a comemoração do jogador, feita de maneira tímida e em forma de desabafo. No entanto, o atacante negou que tenha comemorado dessa forma por conta das críticas que vem recebendo da Fiel torcida corintiana.

- A gente precisava do resultado, a comemoração foi para buscarmos logo o segundo gol - afirmou à TV Globo.

Questionado sobre a condição de reserva na partida desta quarta, o atacante foi enfático e afirmou que nunca faltará determinação da parte dele enquanto estiver em campo.

- Acho que isso é a comissão que vê, a gente conversa e nos treinos eles sabem, se pegar os números, eu tento me dedicar ao máximo para ajudar. Eu tento me dedicar ao máximo para dar o meu melhor ao Corinthians. Toda vez que entrar em campo vou me dedicar ao máximo para ajudar o time - finalizou.