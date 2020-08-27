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futebol

Luan comemora gol de empate e garante: 'Vou me dedicar ao máximo'

Camisa sete saiu do banco de reservas e marcou o gol de empate do Corinthians contra o Fortaleza, na Arena. Ele garantiu dedicação e negou comemoração como resposta à críticas...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 23:55

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 23:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians empatou com o Fortaleza em 1 a 1, na Arena, graças a um belo gol marcado por Luan, no segundo tempo, que garantiu a igualdade ao Timão. Com atuações abaixo das expectativas , o camisa sete perdeu a titularidade para Araos, mas entrou na segunda etapa e deixou o dele.
Depois do gol, chamou atenção a comemoração do jogador, feita de maneira tímida e em forma de desabafo. No entanto, o atacante negou que tenha comemorado dessa forma por conta das críticas que vem recebendo da Fiel torcida corintiana.
- A gente precisava do resultado, a comemoração foi para buscarmos logo o segundo gol - afirmou à TV Globo.
Questionado sobre a condição de reserva na partida desta quarta, o atacante foi enfático e afirmou que nunca faltará determinação da parte dele enquanto estiver em campo.
- Acho que isso é a comissão que vê, a gente conversa e nos treinos eles sabem, se pegar os números, eu tento me dedicar ao máximo para ajudar. Eu tento me dedicar ao máximo para dar o meu melhor ao Corinthians. Toda vez que entrar em campo vou me dedicar ao máximo para ajudar o time - finalizou.
Com o empate desta quarta-feira, o Corinthians fica na 12ª colocação, com 5 pontos ganhos. A equipe volta a campo para enfrentar o São Paulo, às 11h, no próximo domingo, no Morumbi.

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