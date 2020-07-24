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futebol

Lovren está muito perto de se despedir do Liverpool, diz jornal

De acordo com o 'The Times', zagueiro croata, de 31 anos pode deixar o atual campeão inglês após seis anos para defender as cores do Zenit, da Rússia, na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 15:13

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 15:13

Crédito: Desde 2014 no Liverpool, Lovren já disputou 185 partidas e fez 8 gols com a camisa vermelha (AFP
De acordo com o 'The Times', Dejan Lovren, de 31 anos, pode deixar o Liverpool após seis anos para defender as cores do Zenit, da Rússia, na próxima temporada. No histórico título dos Reds na Premier League 2019/20, o zagueiro croata só disputou oito jogos como titular e tem perdido cada vez mais espaço no time de Klopp.
Matip e Joe Gómez têm se revezado para ser o parceiro do holandês Van Dijk no meio da retaguarda do Liverpool, e o croata não foi tão utilizado como em outras temporadas. Com isso, o defensor deve procurar novas opções no mercado e o mais provável é o futebol russo. Segundo a publicação, o Zenit deve pagar cerca de 12 milhões de euros pelo zagueiro.
Desde 2014 no Liverpool, Lovren já disputou 185 partidas e fez 8 gols com a camisa vermelha. Pelo clube, ele conquistou a Champions League 2018–19, oCampeonato Inglês 2019–20, e o Mundial de Clubes 2019 sobre o Flamengo. Além disso, com a seleção croata foi vice-campeão da Copa do Mundo de 2018, sendo derrotado pela França na final.

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