Lovren está muito perto de se despedir do Liverpool, diz jornal

Crédito: Desde 2014 no Liverpool, Lovren já disputou 185 partidas e fez 8 gols com a camisa vermelha (AFP

De acordo com o 'The Times', Dejan Lovren, de 31 anos, pode deixar o Liverpool após seis anos para defender as cores do Zenit, da Rússia, na próxima temporada. No histórico título dos Reds na Premier League 2019/20, o zagueiro croata só disputou oito jogos como titular e tem perdido cada vez mais espaço no time de Klopp.

Matip e Joe Gómez têm se revezado para ser o parceiro do holandês Van Dijk no meio da retaguarda do Liverpool, e o croata não foi tão utilizado como em outras temporadas. Com isso, o defensor deve procurar novas opções no mercado e o mais provável é o futebol russo. Segundo a publicação, o Zenit deve pagar cerca de 12 milhões de euros pelo zagueiro.