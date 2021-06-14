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futebol

Loss fala sobre 'legado' de Ramírez no Internacional

Mesmo sem obter os resultados esperados, o espanhol deixou uma forma de jogar aos atletas do Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 13:56

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 13:56

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Miguel Ángel Ramirez ainda é assunto no Internacional. Após a demissão do treinador na última sexta-feira, o técnico interino Osmar Loss citou o legal do espanhol na sequência do Inter para a temporada 2021.
‘Todo o profissional que passa num clube deixa legado. O Miguel e sua comissão deixaram condições para que a gente possa usar isso como trampolim para evoluir. E eu não vejo como a equipe se entregando mais. Os jogadores sabem da responsabilidade. Contra o Vitória, também correram com um a menos. O Vitória acerta chutes que nos tiraram da competição. O Bahia tentou chutes de longa distância que não acertaram nosso gol, e os cruzamentos estavam bem controlados’, analisou.
Vice e eliminação
Contratado a peso de ouro pelo Internacional, Miguel Ángel Ramírez não obteve bons resultados e ficou com o vice do Gauchão e caiu de maneira precoce na Copa do Brasil.

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