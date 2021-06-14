Loss fala sobre 'legado' de Ramírez no Internacional

Miguel Ángel Ramirez ainda é assunto no Internacional. Após a demissão do treinador na última sexta-feira, o técnico interino Osmar Loss citou o legal do espanhol na sequência do Inter para a temporada 2021.

‘Todo o profissional que passa num clube deixa legado. O Miguel e sua comissão deixaram condições para que a gente possa usar isso como trampolim para evoluir. E eu não vejo como a equipe se entregando mais. Os jogadores sabem da responsabilidade. Contra o Vitória, também correram com um a menos. O Vitória acerta chutes que nos tiraram da competição. O Bahia tentou chutes de longa distância que não acertaram nosso gol, e os cruzamentos estavam bem controlados’, analisou.