No Klebão

Loco Abreu desencanta e comanda virada do Rio Branco sobre o Vitória

Alvianil sai na frente, mas o uruguaio, na especialidade dele e ainda deu a assistência para o gol de Wesley
Murilo Cuzzuol

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 22:06

Demorou, mas quando ele apareceu foi para decidir. Com brilho intenso de Loco Abreu no segundo tempo, o Rio Branco virou para cima do Vitória ao marcar um gol e ainda dar a assistência para o gol do zagueiro Wesley, já no fim do jogo. A partida, que acabou em 2 x 1, foi disputada no Kleber Andrade, na tarde deste sábado (23), pela quinta rodada do Capixabão.
Loco Abreu, de cabeça, fez o primeiro gol dele pelo Rio Branco Crédito: Léo Junior/Divulgação
Com o triunfo, o Capa-Preta agora ocupa a segunda colocação do Estadual, com 11 pontos, enquanto o Alvianil caiu para quinto, com oito pontos. Na próxima rodada, a sexta, o Brancão mede forças diante do Estrela, novamente no Klebão, quinta-feira, às 20h15. Já o Vitória pega o Serra, no Salvador Costa, no mesmo dia, às 15 horas.  
O JOGO
Quem começou indo para cima foi o Capa-Preta, que logo no primeiro minuto chegou com Canário, mas a finalização explodiu no peito de Harrison. A resposta do Alvianil veio aos 6, com Baiano, mas a finalização foi para fora. 
Tímido até então, Loco Abreu deu o ar da graça aos 16 minutos. O uruguaio matou no peito o bom cruzamento de Sorriso e limpou a jogada, mas a finalização saiu fraca e sem problemas para Harrison. O Vitória equilibrou as ações e por pouco não marcou aos 28, com Rodrigo César. O volante finalizou colocado, porém parou em Alan Faria.
Aos 32, quase o gol do Brancão: Edu Capetinha mandou um balaço de fora da área e Harrison voou salvar a meta do Alvianil. Em ritmo acelerado, o Vitória deu o troco novamente com Baiano, mas o atacante acertou a trave quando diante de Alan Faria.
Quando a partida caminhava para ir ao intervalo sem gols, a Águia de Bento Ferreira marcou já nos acréscimos. Aos 46 Baiano fez boa jogada e e a bola parou nos pés de Thiago, que com muita calma só tocou por cima de Alan Faria.
LOCO DESENCANTA
Na volta do intervalo, o Rio Branco voltou disposto a empatar e pressionou nos primeiros minutos, porém nada que assustasse Harrison. Dono da segunda etapa, o Capa-Preta, de tanto insistir, empatou com Loco Abreu. O atacante escorou de cabeça após bela jogada de Edu pela ponta direita e finalmente marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra, aos 28.
VEJA O GOL
 Se no fim da primeira etapa quem marcou foi o Vitória, no segundo tempo quem se deu bem nos minutos finais foi o Brancão. Novamente usando a cabeça, Loco Abreu ajeitou e o zagueiro Wesley apareceu para virar no Klebão e decretar a vitória do Rio Branco aos 49 minutos.
RIO BRANCO 2 X 1 VITÓRIA
Rio Branco: Alan Faria; Sorriso, Wesley, Petróleo (Danilo Mariotto) e Deco (Jefferson); Dênis Pedra, Canário e Ronicley; Edu, João Paulo e Loco Abreu. Técnico: Erich Bomfim
Vitória: Harrison, Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Igor Pimentel, Rodrigo César, Thiago Ramos (Deivison) e Carlos Vitor; Vitinho (William) e Baiano (Keverson). Técnico: Wesley Martinelli.
Estádio: Kleber Andrade
Árbitro: Rudimar Goltara
Gols: Thiago, aos 46 minutos do 1º tempo. Loco Abreu, aos 28 e Wesley, aos 49 minutos do 2º tempo.

