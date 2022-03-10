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futebol

Liziero comemora vitória do Internacional em cima do Grêmio

Colorado mostrou personalidade e conseguiu sair de campo com a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 23:23

Publicado em 09 de Março de 2022 às 23:23

O clima no Internacional é de alívio. Após a vitória no Gre-Nal, o time engatou a segunda vitória consecutiva e carimbou uma vaga no mata-mata do Gauchão.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na saída de campo, o volante Liziero comemorou o resultado positivo e a personalidade demonstrada pelo time.
‘Sabíamos a importância do jogo. Alguns jogadores disputaram o primeiro Gre-Nal, como eu. Não fazíamos um grande campeonato, era notório. Hoje tivemos um desempenho melhor. O time está pegando confiança. Não subir para a cabeça. É este o caminho. Me senti bem, tranquilo. É um jogo que você ouve a torcida e entra no calor do jogo. Todos os jogadores mostraram personalidade, queriam a bola. Continuar assim’, disparou ao Premiere.
Na rodada final do Campeonato Gaúcho, o Internacional encara o Guarany-RS, fora de casa.
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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