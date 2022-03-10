Liziero comemora vitória do Internacional em cima do Grêmio

O clima no Internacional é de alívio. Após a vitória no Gre-Nal, o time engatou a segunda vitória consecutiva e carimbou uma vaga no mata-mata do Gauchão.

‘Sabíamos a importância do jogo. Alguns jogadores disputaram o primeiro Gre-Nal, como eu. Não fazíamos um grande campeonato, era notório. Hoje tivemos um desempenho melhor. O time está pegando confiança. Não subir para a cabeça. É este o caminho. Me senti bem, tranquilo. É um jogo que você ouve a torcida e entra no calor do jogo. Todos os jogadores mostraram personalidade, queriam a bola. Continuar assim’, disparou ao Premiere.