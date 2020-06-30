Livre no mercado, Lucas Cândido mantém forma e quer definir futuro

Desde os 15 anos vivendo diariamente a rotina do Atlético-MG e com dois títulos conquistados, o volante Lucas Cândido recentemente colocou um ponto final em sua trajetória e rescindiu contrato com o Galo. Livre no mercado e à espera de uma definição quanto ao seu futuro, o polivalente jogador segue mantendo sua rotina de treinos diários e se diz pronto para um novo desafio.
- Sigo trabalhando forte, não mudei em nada a minha rotina após a rescisão com o Galo. Claro que com a pandemia a gente acaba sofrendo um pouco mais, tendo algumas dificuldades, mas a gente se adapta e consegue manter um bom nível. Fisicamente estou pronto, me sinto muito bem e motivado para dar um novo passo na minha carreira - garantiu o atleta.
Desde que formalizou sua saída do Galo, há pouco mais de duas semanas, Lucas Cândido vem recebendo diversas sondagens, tantos de clubes da elite do futebol brasileiro quanto de clubes do exterior. O jogador, que disputou a Série B de 2019 pelo Vitória e foi um dos destaques do clube baiano na competição, diz estar tranquilo, mas admite certa ansiedade pela definição de seu futuro.
- Graças a Deus alguns clubes já procuraram o meu empresário manifestando interesse em me contratar, sinal de que meu trabalho é bem avaliado. Estamos conversando bastante, estudando alternativas para decidir o melhor para mim e para minha família. Não vamos tomar nenhuma medida com pressa, ainda mais pelo momento difícil de pandemia que o mundo está enfrentando, mas espero ter uma rápida definição com certeza - concluiu.E MAIS:Elenco do Grêmio se reapresenta no CT Luiz CarvalhoElenco e comissão técnica do Inter passa por novos testes de COVID-19Declaração do governador deixa o retorno do Gauchão mais distanteCalendário curto ou enxugar grupo: Sport analisa montagem do elencoElenco do Bahia passa por novos testes de COVID-19 E MAIS: