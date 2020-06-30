Livre no mercado, Lucas Cândido mantém forma e quer definir futuro

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Desde os 15 anos vivendo diariamente a rotina do Atlético-MG e com dois títulos conquistados, o volante Lucas Cândido recentemente colocou um ponto final em sua trajetória e rescindiu contrato com o Galo. Livre no mercado e à espera de uma definição quanto ao seu futuro, o polivalente jogador segue mantendo sua rotina de treinos diários e se diz pronto para um novo desafio.

- Sigo trabalhando forte, não mudei em nada a minha rotina após a rescisão com o Galo. Claro que com a pandemia a gente acaba sofrendo um pouco mais, tendo algumas dificuldades, mas a gente se adapta e consegue manter um bom nível. Fisicamente estou pronto, me sinto muito bem e motivado para dar um novo passo na minha carreira - garantiu o atleta.

Desde que formalizou sua saída do Galo, há pouco mais de duas semanas, Lucas Cândido vem recebendo diversas sondagens, tantos de clubes da elite do futebol brasileiro quanto de clubes do exterior. O jogador, que disputou a Série B de 2019 pelo Vitória e foi um dos destaques do clube baiano na competição, diz estar tranquilo, mas admite certa ansiedade pela definição de seu futuro.