Liverpool x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Inglês e com um duelo de opostos na tabela. Neste sábado, o vice-líder Liverpool recebe o Norwich, que luta contra o rebaixamento. O jogo acontece no Estádio Anfield Road, casa dos Reds, às 12h (de Brasília).LIVERPOOLA nove pontos de distância do líder Manchester City, mas com um jogo a menos que a equipe de Pep Guardiola, o Liverpool ainda sonha com mais uma conquista da Premier League. Para isso, uma vitória contra os Canários neste sábado é de suma importância em busca do troféu.