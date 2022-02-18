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Liverpool x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Depois de boa vitória na Champions League no meio de semana, Reds voltam as atenções para o Campeonato Inglês, onde enfrentam os Canários, que brigam contra o rebaixamento...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:23
A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Inglês e com um duelo de opostos na tabela. Neste sábado, o vice-líder Liverpool recebe o Norwich, que luta contra o rebaixamento. O jogo acontece no Estádio Anfield Road, casa dos Reds, às 12h (de Brasília).LIVERPOOLA nove pontos de distância do líder Manchester City, mas com um jogo a menos que a equipe de Pep Guardiola, o Liverpool ainda sonha com mais uma conquista da Premier League. Para isso, uma vitória contra os Canários neste sábado é de suma importância em busca do troféu.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
NORWICHDepois de escapar da lanterna do Campeonato Inglês há algumas rodadas, o Norwich tenta sair agora da zona de rebaixamento, para evitar a queda à Championship. No momento, a equipe de Dean Smith está a quatro pontos do Newcastle, primeiro time fora do Z-3.
+ River Plate anuncia pacotão de reforços para a disputa da Copa Libertadores 2022! Confira os nomesFICHA TÉCNICA
Liverpool x NorwichPremier League - Campeonato Inglês26ª Rodada​Data e horário: 19/02/2022, às 12h (de Brasília)Local: Estádio Anfield Road, em Liverpool (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Richard West e Derek EatonTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Henderson, Fabinho (Oxlade-Chamberlain) e Keïta; Salah, Roberto Firmino e Luis Díaz.
Desfalques: Diogo Jota (lesionado).
NORWICH (Técnico: Dean Smith)Gunn; Aarons, Hanley, Gibson e Williams; Gilmour (Placheta), Lees-Melou (Normann) e McLean; Sargent, Teemu Pukki e Rashica.
Desfalques: Idah, Tim Krul, Sorensen, Omobamidele e Rupp (lesionados); Kabak (dúvida).
Crédito: LiverpoolvenceuoNorwichpor3a0peloCampeonatoInglêsemagostode2021(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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