futebol

Liverpool x Newcastle: onde assistir e prováveis escalações

Na luta por uma vaga na Champions League, Liverpool busca uma vitória em casa contra o Newcastle no Inglês...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 16:37
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Neste sábado, Liverpool e Newcastle se enfrentam no Anfield, na cidade de Liverpool, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 8:30h (de Brasília), é essencial para o Liverpool seguir na briga por uma vaga na próxima Champions League.
Veja a tabela do InglêsO Liverpool, que hoje ocupa a sétima colocação do Campeonato Inglês, segue na briga por uma vaga na próxima Champions League. Com 53 pontos somados em 32 partidas, a vitória é essencial para a equipe dos Reds, que tem o 'front' da Premier League como foco.
- Os resultados recentes do Newcastle mostram que precisamos estar alertas hoje. Precisamos estar prontos para lutar por tudo. Nós sabemos que Newcastle vai. Eles lutam por suas vidas. Mas nós também lutamos. Tanto para jogar. Tudo para jogar. Então, isso o torna interessante - disse Jurgen Klopp.
A situação do Newcastle é de luta constante contra o rebaixamento nesta atual temporada. Atualmente, a equipe soma 35 pontos em 32 partidas, e está com oito pontos de diferença para a zona da degola. A vitória contra uma equipe do 'Big Six' é essencial.
- É sobre conseguir o equilíbrio certo. Vamos ter que nos defender bem, mas temos que encontrar uma ameaça contra eles também. Certamente, quando temos Allan, Miggy, Joe e Callum, representamos uma ameaça, então vamos esperar que continue - disse Steve Bruce.FICHA TÉCNICALIVERPOOL X NEWCASTLE - Campeonato Inglês: 33ª rodada
Data e horário: 24/04/2021, às 8:30h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Richard West, Derek EatonOnde assistir: ESPN Brasil
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Nat Phillips e Robertson; Fabinho, Wijnaldum e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Gomez, Henderson, Kelleher, Matip e Van Dijk (lesionados).
NEWCASTLE (Treinador: Steve Bruce)Dúbravka; Federico Fernández, Clark e Dummett; Murphy, Longstaff, Shelvey, Almirón e Ritchie; Saint-Maximin e Joelinton.
Desfalques: Darlow, Fraser, Hayden e Lascelles (lesionados).

