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futebol

Liverpool x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

Confronto direto entre sexto e quinto colocados do Inglês pode definir rumos para a classificação à Champions League...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 09:21
Crédito: AFP
O Liverpool recebe, nesta quinta-feira, o Chelsea em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 17:15h (de Brasília), acontecerá em Anfield, casa do Liverpool, e é vital para as duas equipes, que lutam por uma vaga na Champions League.
Veja a tabela do InglêsO Liverpool hoje está fora da zona de classificação para competições europeias, e ocupa a sexta colocação, com 43 pontos somados. O clube passa por uma sequência de lesões de jogadores importantes, e tem a sua temporada quebrada por conta disso.
A equipe do Liverpool, atual campeão do Campeonato Inglês, não encontra um caminho fácil na competição, e vê rivais como Manchester City e Manchester United em situações mais tranquilas. Contra o Chelsea, o jogo vale tudo para as duas equipes.
Com um ponto de diferença para o Liverpool, o Chelsea é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com 44 pontos somados. As duas equipes tem o mesmo número de partidas, e o Chelsea conta com a dificuldade da mudança de treinador do meio da competição.
A chegada de Thomas Tuchel ao Chelsea traçou novas linhas e ideias para o clube da capital inglesa. Após um começo aquém do esperado com Frank Lampard, a equipe dos Blues tenta manter-se estável e garantir a vaga na Champions League.FICHA TÉCNICALiverpool x Chelsea
Data e horário: 04/03/2021, às 17:15h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: ESPN Brasil
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho e Robertson; Wijnaldum, Thiago e Curtis Jones; Salah, Mané e Firmino.
Desfalques: Matip, Van Dijk, Joe Gomez, Henderson e Diogo Jota (lesionados).
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mount, Werner e Abraham.
Desfalques: Thiago Silva (lesionado)

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