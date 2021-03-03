Liverpool x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

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O Liverpool recebe, nesta quinta-feira, o Chelsea em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 17:15h (de Brasília), acontecerá em Anfield, casa do Liverpool, e é vital para as duas equipes, que lutam por uma vaga na Champions League.

Veja a tabela do InglêsO Liverpool hoje está fora da zona de classificação para competições europeias, e ocupa a sexta colocação, com 43 pontos somados. O clube passa por uma sequência de lesões de jogadores importantes, e tem a sua temporada quebrada por conta disso.

A equipe do Liverpool, atual campeão do Campeonato Inglês, não encontra um caminho fácil na competição, e vê rivais como Manchester City e Manchester United em situações mais tranquilas. Contra o Chelsea, o jogo vale tudo para as duas equipes.

Com um ponto de diferença para o Liverpool, o Chelsea é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com 44 pontos somados. As duas equipes tem o mesmo número de partidas, e o Chelsea conta com a dificuldade da mudança de treinador do meio da competição.

A chegada de Thomas Tuchel ao Chelsea traçou novas linhas e ideias para o clube da capital inglesa. Após um começo aquém do esperado com Frank Lampard, a equipe dos Blues tenta manter-se estável e garantir a vaga na Champions League.FICHA TÉCNICALiverpool x Chelsea

Data e horário: 04/03/2021, às 17:15h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: ESPN Brasil

LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho e Robertson; Wijnaldum, Thiago e Curtis Jones; Salah, Mané e Firmino.

Desfalques: Matip, Van Dijk, Joe Gomez, Henderson e Diogo Jota (lesionados).

CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Reece James, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mount, Werner e Abraham.