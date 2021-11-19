Liverpool x Arsenal: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Neste sábado, o Liverpool recebe o Arsenal em Anfield pela 12ª rodada da Premier League em confronto direto pelas posições mais altas da tabela. Em busca da liderança, as duas equipes se enfrentam às 14:30h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês
O Liverpool ocupa a quarta colocação da Premier League com 22 pontos somados em onze rodadas. A vitória contra o Arsenal pode deixar a equipe da casa ainda mais perto da liderança, ultrapassando rivais como Manchester City e West Ham.
Na busca pelas posições mais altas da tabela da Premier League, o Arsenal terá a dura missão de vencer o Liverpool dentro de Anfield. Com uma vitória, a equipe dos Gunners pode chegar na vice-liderança, mas conta com tropeços dos adversários.FICHA TÉCNICALIVERPOOL x ARSENAL - Premier League
Data e horário: 20/11/2021, às 14:30h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Michael OliverAssistentes: Stuart Burt e Simon BennettOnde assistir: Star+
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Oxlade-Chamberlain e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Firmino, Keita, Gomez, Jones, Milner e Elliott (lesionados).
ARSENAL (Treinador: Mikel Oyarzabal)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel e Tierney; Partey, Lokonga, Saka, Smith Rowe e Lacazette; Aubameyang.
Desfalques: Xhaka e Kolasinac (lesionados).