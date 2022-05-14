Liverpool vence o Chelsea nos pênaltis e conquista o título da Copa da Inglaterra

O Liverpool é o grande campeão da Copa da Inglaterra. Neste sábado, a equipe de Jürgen Klopp venceu o Chelsea nos pênaltis, por 6 a 5, depois de empate sem gols no tempo normal e na prorrogação no Estádio de Wembley. Foi o oitavo título da história dos Reds.

CHANCE DE UM LADOEm um primeiro tempo animado, o Liverpool foi quem teve a primeira grande chance. Aos oito minutos, Alexander-Arnold achou lançamento primoroso para Luis Díaz, que avançou pela esquerda, mas bateu em cima de Mendy e desperdiçou a oportunidade de gol.

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CHANCE DO OUTROSe o Liverpool assustou, o Chelsea não deixou por menos. Aos 22, em jogada pela direita, Mason Mount cruzou para o meio e Pulisic se antecipou à marcação. O camisa 10 bateu de primeira, buscando o canto de Alisson, mas viu a bola passar raspando pela trave.

NA TRAVENão foi por falta de tentativa que a bola não entrou, já que as duas equipes acertaram a trave. No primeiro tempo, Marcos Alonso chutou no travessão em cobrança de falta do Chelsea. Na etapa final, Luis Díaz e Robertson pararam no poste para o Liverpool.

PRORROGAÇÃOSem gols durante o tempo normal, Chelsea e Liverpool seguiram a partida na prorrogação, que também terminou empatada sem gols. Diferentemente do 90 minutos anteriores, as equipes não se expuseram tanto e tiveram mais cautela.

PÊNALTISNa decisão por penalidades, o Liverpool venceu por 6 a 5, com o goleiro Alisson pegando uma cobrança nas alternadas. Milner, Thiago Alcântara, Roberto Firmino, Alexander-Arnold, Diogo Jota e Tsimikas fizeram para os Reds, mas Mané (defesa de Mendy). Marcos Alonso, Reece James, Barkley, Jorginho e Ziyech fizeram para os Blues, mas Azpilicueta (trave) e Mason Mount (defesa de Alisson) perderam.

OITO VEZES LIVERPOOLCom o título confirmado, o Liverpool agora tem oito conquistas na história da Copa da Inglaterra e iguala com Chelsea e Tottenham como terceiro maior vencedor. Arsenal (14) e Manchester United (12) são as equipes com mais troféus do torneio. O último título dos Reds havia sido em 2006.

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SEQUÊNCIAChelsea e Liverpool voltam a campo durante a semana, ambos pelo Campeonato Inglês. Na terça-feira, os Reds encaram o Southampton, fora de casa, enquanto os Blues têm compromisso somente na quinta-feira, contra o Leicester, em casa.