Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Liverpool vence o Chelsea nos pênaltis e conquista o título da Copa da Inglaterra
futebol

Liverpool vence o Chelsea nos pênaltis e conquista o título da Copa da Inglaterra

Equipes repetem a decisão da Copa da Liga Inglesa, quando também decidiram a final na disputa de penalidades, e Reds levam a melhor mais uma vez no Estádio de Wembley
...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 15:39
O Liverpool é o grande campeão da Copa da Inglaterra. Neste sábado, a equipe de Jürgen Klopp venceu o Chelsea nos pênaltis, por 6 a 5, depois de empate sem gols no tempo normal e na prorrogação no Estádio de Wembley. Foi o oitavo título da história dos Reds.
CHANCE DE UM LADOEm um primeiro tempo animado, o Liverpool foi quem teve a primeira grande chance. Aos oito minutos, Alexander-Arnold achou lançamento primoroso para Luis Díaz, que avançou pela esquerda, mas bateu em cima de Mendy e desperdiçou a oportunidade de gol.
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
CHANCE DO OUTROSe o Liverpool assustou, o Chelsea não deixou por menos. Aos 22, em jogada pela direita, Mason Mount cruzou para o meio e Pulisic se antecipou à marcação. O camisa 10 bateu de primeira, buscando o canto de Alisson, mas viu a bola passar raspando pela trave.
NA TRAVENão foi por falta de tentativa que a bola não entrou, já que as duas equipes acertaram a trave. No primeiro tempo, Marcos Alonso chutou no travessão em cobrança de falta do Chelsea. Na etapa final, Luis Díaz e Robertson pararam no poste para o Liverpool.
PRORROGAÇÃOSem gols durante o tempo normal, Chelsea e Liverpool seguiram a partida na prorrogação, que também terminou empatada sem gols. Diferentemente do 90 minutos anteriores, as equipes não se expuseram tanto e tiveram mais cautela.
PÊNALTISNa decisão por penalidades, o Liverpool venceu por 6 a 5, com o goleiro Alisson pegando uma cobrança nas alternadas. Milner, Thiago Alcântara, Roberto Firmino, Alexander-Arnold, Diogo Jota e Tsimikas fizeram para os Reds, mas Mané (defesa de Mendy). Marcos Alonso, Reece James, Barkley, Jorginho e Ziyech fizeram para os Blues, mas Azpilicueta (trave) e Mason Mount (defesa de Alisson) perderam.
OITO VEZES LIVERPOOLCom o título confirmado, o Liverpool agora tem oito conquistas na história da Copa da Inglaterra e iguala com Chelsea e Tottenham como terceiro maior vencedor. Arsenal (14) e Manchester United (12) são as equipes com mais troféus do torneio. O último título dos Reds havia sido em 2006.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
SEQUÊNCIAChelsea e Liverpool voltam a campo durante a semana, ambos pelo Campeonato Inglês. Na terça-feira, os Reds encaram o Southampton, fora de casa, enquanto os Blues têm compromisso somente na quinta-feira, contra o Leicester, em casa.
Crédito: LiverpoolconquistouaCopadaInglaterrapelaoitavaveznahistória(Foto:GLYNKIRK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados