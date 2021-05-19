Liverpool vence o Burnley pelo Inglês e entra na zona de classificação para a Champions

Nesta quarta-feira, o Burnley recebeu o Liverpool no Turf Moor, na cidade de Burnley, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória dos visitantes por 3 a 0, com os gols dos Reds sendo marcados por Firmino, Nat Phillips e Oxlade-Chamberlain.
GOL BRASILEIROJá no final da primeira etapa da partida, o Liverpool, que pressionou a equipe do Burnley durante grande parte do tempo, conseguiu marcar o seu gol. Aos 43 minutos, Andrew Robertson encontrou o brasileiro Roberto Firmino, que cravou para os Reds.
BURNLEY TENTAAinda no primeiro tempo desta quarta-feira, a equipe da casa, apesar de ter a posse de bola em menor quantidade (37% contra 63% do Liverpool), atacou o seu adversário. Foram cinco finalizações nos 45 minutos iniciais, mas apenas uma ao gol.
AMPLIOUNa segunda etapa do confronto, o Liverpool quis facilitar o restante do jogo. Foi aos sete minutos que, após receber a bola de Sadio Mané, o zagueiro Nathaniel Phillips marcou para ampliar a vantagem da equipe dos Reds. O ataque da equipe continuou e, aos 43 minutos, os visitantes ampliaram com Oxlade-Chamberlain após outra assistência de Robertson.
ALISSON TRABALHACom a vantagem do Liverpool de dois gols no placar, o Burnley precisou aumentar o seu ritmo no campo ofensivo. No ataque, a equipe da casa colocou Alisson para trabalhar, e o goleiro brasileiro fez três boas defesas na segunda etapa.
SEQUÊNCIANa rodada final da Premier League, que ocorre às 12h (de Brasília) de domingo, o Burnley enfrenta o Sheffield United, e o Liverpool atua contra o Crystal Palace.