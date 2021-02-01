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futebol

Liverpool tenta contratação de Ozan Kabak nas últimas horas da janela

Equipe inglesa ofereceu proposta ao Schalke 04 e aguarda resposta do clube alemão. Time de Klopp também está próximo de anunciar a chegada de Ben Davies, do Preston...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 08:32

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 08:32

Crédito: Kabak está na mira do Liverpool desde 2020 (AFP
No último dia da janela de transferências, o Liverpool fez uma nova proposta por Ozan Kabak e aguarda uma resposta do Schalke 04, segundo o “Daily Mail”. O time de Jurgen Klopp assinaria com o defensor por empréstimo até o fim da temporada e pagaria uma taxa de 1,5 milhão de libras (R$ 11 milhões), enquanto 16 milhões de libras (R$ 120 milhões) seriam pagas na janela de verão europeu para que o acordo seja definitivo.Nos últimos dias, os Reds viram o negócio por Duje Caleta-Car fracassar, mas a expectativa é de que um novo defensor seja anunciado nas próximas horas. O turco quer ganhar um salário de 80 mil libras (R$ 601 mil) por semana e o clube de Anfield entende a necessidade da chegada de um defensor por conta das diversas lesões que o time vem sofrendo ao longo desta temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Além de Kabak, o Liverpool também está próximo de anunciar a contratação de Ben Davies, zagueiro do Preston, da segunda divisão inglesa. A contratação é vista como uma surpresa, mas é uma tentativa de reforçar um setor que está carente neste momento. A janela de transferências na Inglaterra fecha às 14h (horário de Brasília).

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