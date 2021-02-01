Liverpool tenta contratação de Ozan Kabak nas últimas horas da janela

No último dia da janela de transferências, o Liverpool fez uma nova proposta por Ozan Kabak e aguarda uma resposta do Schalke 04, segundo o “Daily Mail”. O time de Jurgen Klopp assinaria com o defensor por empréstimo até o fim da temporada e pagaria uma taxa de 1,5 milhão de libras (R$ 11 milhões), enquanto 16 milhões de libras (R$ 120 milhões) seriam pagas na janela de verão europeu para que o acordo seja definitivo.Nos últimos dias, os Reds viram o negócio por Duje Caleta-Car fracassar, mas a expectativa é de que um novo defensor seja anunciado nas próximas horas. O turco quer ganhar um salário de 80 mil libras (R$ 601 mil) por semana e o clube de Anfield entende a necessidade da chegada de um defensor por conta das diversas lesões que o time vem sofrendo ao longo desta temporada.