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futebol

Liverpool oferece salário astronômico a Salah e encaminha renovação

Se confirmar a renovação, o egípcio será o atleta mais bem pago da história dos Reds
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 14:29

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 14:29

O Liverpool está perto de renovar com Salah! De acordo com o jornal ‘Mirror’, o clube ofereceu um salário de 400 mil libras semanais (cerca de R$ 2,4 milhões) ao jogador para renovar o vínculo por mais quatro anos.> Liverpool vence o Watford e coloca pressão no Manchester City
O atual vínculo de Salah com o Liverpool vai até 2023. Assim, o jogador havia pedido um aumento do salário para acertar a renovação. Caso confirme a negociação, o egípcio receberá 100% do valor anterior e será o atleta mais bem pago da história do clube.
Na atual temporada, Salah tem 20 gols e 10 assistências em 28 jogos pela Premier League. O Liverpool é o vice-líder da competição, está nas quartas de final da Champions League, na semifinal da FA Cup e foi campeão da Copa da Liga Inglesa.
Recentemente, Salah foi alvo de clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus.
Crédito: LiverpoolestápertoderenovarcomSalah(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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