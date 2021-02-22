Liverpool está interessado na contratação de Ocampos

O Liverpool está interessado na contratação de Lucas Ocampos, do Sevilla, segundo o portal “La Razon”. O argentino possui uma cláusula de rescisão contratual em 56 milhões de libras (R$ 423 milhões). As informações indicam que o time de Anfield pode incluir Minamino na operação para reduzir os custos.Os espanhóis enxergam com bons olhos a chegada do japonês que está emprestado ao Southampton. Em apenas três partidas pelo novo clube, o meio-campista já anotou dois gols e tem sido o grande destaque do time comandado Ralph Hasenhuttl, apesar dos recentes fracassos.
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Ocampos também faz boa temporada com sete gols e quatro assistências, mas entende-se que o Sevilla precisa vender jogadores e fazer dinheiro por conta da crise financeira que enfrenta. Além do argentino, o clube também espera negociar a saída do zagueiro Koundé, que também pode ter a Premier League como destino.