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futebol

Liverpool controla partida e vence o Tottenham fora de casa

Jurgen Klopp vence confronto contra José Mourinho em partida importante para definir os rumos do 'Big Six'...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 19:00

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: CATHERINE IVILL / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, o Tottenham recebeu o Liverpool pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. No confronto entre Mourinho e Klopp, o alemão levou a melhor, vencendo por 3 a 1 com gols de Firmino, Alexander-Arnold e Mané. Para o Tottenham, quem diminuiu foi Højbjerg.​​Veja a tabela do InglêsVAR PARA O TOTTENHAMJá aos três minutos do primeiro tempo, o Tottenham conseguiu uma rápida troca de passes no campo ofensivo, e ao enxergar a linha alta do Liverpool, Harry Kane encontrou um passe para Son, que avançou entre os defensores em velocidade para marcar o primeiro gol. A alegria parou após a revisão do VAR, que enxergou o pé do coreano impedido e anulou o gol.
FIRMINO ARTILHEIRONos acréscimos da primeira etapa, quando o jogo caminhava para um intervalo sem gols após bons trabalhos de Lloris e Alisson, o Liverpool atacou bem o espaço com Mané. O senegalês partiu em velocidade pela ponta, e encontrou Firmino chegando na área. O atacante brasileiro não titubeou, e marcou o primeiro da partida.
GOLS EM SEQUÊNCIAO início do segundo tempo viu as duas equipes partindo para o ataque. Quem chegou com perigo primeiro foi o Liverpool, que marcou com Alexander-Arnold após rebote de Lloris. O Tottenham não deixou barato, e diminuiu com um petardo de Højbjerg, que marcou um golaço para a equipe da casa.
MANÉ DEFINEApós o Liverpool ver um gol de Salah ser anulado por um toque de mão de Firmino na jogada, os visitantes continuaram no ataque. Após um belo lançamento de Trent Alexander-Arnold, a bola chegou dentro da área para Sadio Mané, que superou o defensor Joe Rodon para ampliar o placar.
SEQUÊNCIAApós a derrota, o Tottenham enfrenta, fora de casa, o Brighton no domingo, às 16:15 (de Brasília). O Liverpool, por sua vez, também entra em campo no domingo, mas continua em Londres para enfrentar o West Ham, às 13:30 (de Brasília).

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