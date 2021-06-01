Live sobre a Democracia Corinthiana reúne ídolos no Memorial Corinthians

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

Na última segunda-feira (31), o Corinthians, por meio do seu Departamento Cultural, exibiu uma live especial sobre a Democracia Corinthiana, um dos momentos mais importantes da história do Timão. Ídolos do clube estiveram presentes no Memorial Corinthians para recontar algumas histórias da época.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A live, exibida pela TV do clube, contou com a participação de Biro-Biro, Wladimir, Zé Maria e Adílson Monteiro Alves, diretor de futebol do período, além de Casagrande e Zenon, que não puderam comparecer ao Memorial. O bate-papo foi mediado pelo historiador do clube, Fernando Wanner.

Além da Live, foi reinaugurado o painel da Democracia Corinthiana no espaço e também o lançamento da Timão Box, uma novidade do Corinthians, que contém o livro "Ganhar ou Perder - Mas sempre com Democracia", de Adilson Monteiro Alves, sem contar brindes relacionados ao clube, que podem ser adquiridos no site: https://www.timaobox.com.br/.

- Muito obrigado Corinthians, pela iniciativa e pela emoção que me deu e a nós todos de nos encontrarmos 40 anos depois, aqui dentro do Parque São Jorge, para falar de Democracia e relembrar momentos tão importantes para o Corinthians e para o país - disse Adilson, que hoje atua como diretor do Departamento de Responsabilidade Social do clube.Wladimir, ídolo que mais vestiu o manto alvinegro em jogos (806 jogos), também falou da emoção de reviver esse momento.

- Dizem que brasileiro é desmemoriado, mas o corintiano não é, o corintiano tem memória. Então a gente agradece imensamente essa possibilidade de estar revivendo o que foi único pra gente - definiu.

Zé Maria comentou a importância do evento e a alegria de rever amigos:

- A gente volta no tempo, na história e fico feliz, é um momento de muita alegria, onde podemos reencontrar amigos, pessoas importantes para a gente.

Já Biro-Biro enalteceu a Democracia Corinthiana, definindo como um dos momentos mais importantes da história do país.