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Lista de jovens mais promissores do futebol conta com nove brasileiros; Vinicius Júnior aparece em quinto

Lista do Centro Internacional de Estudos Esportivos conta também com a presença de Rodrygo, do Real Madrid, João Pedro, do Watford, e seis jogadores atuando no Brasil...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 16:02

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 16:02
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES), um órgão independente feito para estudos e pesquisas divulgou uma lista que conta com os jogadores mais promissores da atualidade, incluindo um total de nove brasileiros nele.
Veja o mata-mata da Champions LeagueO estudo divulgado pelo CIES baseia-se na divisão de quatro listas divididas nos anos de nascimento de jogadores de todo o mundo. As categorias eram '2000', '2001, '2002' e '2003 ou depois' contaram com pelo menos um jogador brasileiro em cada.
Na categoria '2000', Vinícius Júnior aparece em quinto lugar, perdendo para estrelas com Sancho e Haaland, do Borussia Dortmund e Alphonso Davies, do Bayern, e também Sven Botman, do Lille. O lateral Abner Vinícius, do Athletico Paranaense, aparece na décima oitava posição.
O ranking dos jogadores é feito por uma barra de experiência dentro de campo, e o Brasil não aparece tão alto na categoria '2001'. Rodrygo, do Real Madrid, aparece na décima quarta posição, enquanto João Pedro, do Watford, é o vigésimo segundo colocado.
A partir da categoria '2002', apenas brasileiros que atuam em território nacional são vistos na lista. Entre os nascidos desse ano, Kaio Jorge, do Santos, Talles Magno, do Vasco da Gama, e Calegari, do Fluminense, aparecem em nono, décimo e décimo primeiro, respectivamente. Bruno Conceição, do Internacional, aparece ainda na vigésima primeira posição.
Por fim, o Brasil aparece apenas mais uma vez na lista. Na categoria '2003 ou depois', apenas o jogador Marcos Leonardo, do Santos, é visto. O jovem atacante de 17 anos aparece na vigésima segunda colocação do ranking do CIES.

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