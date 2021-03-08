Lista de jovens mais promissores do futebol conta com nove brasileiros; Vinicius Júnior aparece em quinto

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES), um órgão independente feito para estudos e pesquisas divulgou uma lista que conta com os jogadores mais promissores da atualidade, incluindo um total de nove brasileiros nele.

Veja o mata-mata da Champions LeagueO estudo divulgado pelo CIES baseia-se na divisão de quatro listas divididas nos anos de nascimento de jogadores de todo o mundo. As categorias eram '2000', '2001, '2002' e '2003 ou depois' contaram com pelo menos um jogador brasileiro em cada.

Na categoria '2000', Vinícius Júnior aparece em quinto lugar, perdendo para estrelas com Sancho e Haaland, do Borussia Dortmund e Alphonso Davies, do Bayern, e também Sven Botman, do Lille. O lateral Abner Vinícius, do Athletico Paranaense, aparece na décima oitava posição.

O ranking dos jogadores é feito por uma barra de experiência dentro de campo, e o Brasil não aparece tão alto na categoria '2001'. Rodrygo, do Real Madrid, aparece na décima quarta posição, enquanto João Pedro, do Watford, é o vigésimo segundo colocado.

A partir da categoria '2002', apenas brasileiros que atuam em território nacional são vistos na lista. Entre os nascidos desse ano, Kaio Jorge, do Santos, Talles Magno, do Vasco da Gama, e Calegari, do Fluminense, aparecem em nono, décimo e décimo primeiro, respectivamente. Bruno Conceição, do Internacional, aparece ainda na vigésima primeira posição.