Lisca resume o desafio do Vasco: 'Temos muita coisa para melhorar nos aspectos defensivo e ofensivo'

Crédito: Lisca comanda o time do Vasco no pior momento da história do clube (Rafael Ribeiro/Vasco

Foram poucas as explicações possíveis porque a internet da Ressacada para a entrevista coletiva ficou precária. Foi impraticável Lisca entender e responder aos questionamentos dos jornalistas após a derrota por 3 a 1 para o Avaí. O treinador até conseguiu dar uma resposta concreta, e resumiu o jogo e as necessidades do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro.- O jogo começou com o Vasco bem até o primeiro gol (do Avaí). Na primeira jogada, fizeram o gol. (Inaudível)... o Cano deu assistência, voltamos confiantes do intervalo e tomamos gol cedo. Leitura errada. Posicionamos mal no segundo pau. Sentimos bastante. Tentamos trocar, criamos situações e eles, nas duas vezes que foram, fizeram - lamentou Lisca, antes de completar:

- Tentamos, insistimos, trocamos, não conseguimos... Desguarnecemos a defesa (para pressionar). Temos que assimilar essa derrota. Temos muita coisa para melhorar nos aspectos ofensivo e defensivo - complementou.

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Contra o Avaí, o Vasco abriu a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, o time pode ver a distância para o G4 chegar a nove nos próximos dias.

Sobre a internet, o clube explicou o ocorrido:

"O Vasco da Gama informa que por um problema de conexão de internet não foi realizada a entrevista coletiva do técnico Lisca no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Pelo regulamento da competição, o clube mandante precisa ceder a internet para a realização da entrevista coletiva do visitante, porém a rede destinada para esse fim apresentou problemas após o início da mesma.