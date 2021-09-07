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Lisca resume o desafio do Vasco: 'Temos muita coisa para melhorar nos aspectos defensivo e ofensivo'

Cruz-Maltino perdeu para o Avaí nesta segunda-feira e a distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro pode chegar a nove pontos a 15 rodadas do fim da competição...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 23:06

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 23:06
Crédito: Lisca comanda o time do Vasco no pior momento da história do clube (Rafael Ribeiro/Vasco
Foram poucas as explicações possíveis porque a internet da Ressacada para a entrevista coletiva ficou precária. Foi impraticável Lisca entender e responder aos questionamentos dos jornalistas após a derrota por 3 a 1 para o Avaí. O treinador até conseguiu dar uma resposta concreta, e resumiu o jogo e as necessidades do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro.- O jogo começou com o Vasco bem até o primeiro gol (do Avaí). Na primeira jogada, fizeram o gol. (Inaudível)... o Cano deu assistência, voltamos confiantes do intervalo e tomamos gol cedo. Leitura errada. Posicionamos mal no segundo pau. Sentimos bastante. Tentamos trocar, criamos situações e eles, nas duas vezes que foram, fizeram - lamentou Lisca, antes de completar:
- Tentamos, insistimos, trocamos, não conseguimos... Desguarnecemos a defesa (para pressionar). Temos que assimilar essa derrota. Temos muita coisa para melhorar nos aspectos ofensivo e defensivo - complementou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Contra o Avaí, o Vasco abriu a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, o time pode ver a distância para o G4 chegar a nove nos próximos dias.
Sobre a internet, o clube explicou o ocorrido:
"O Vasco da Gama informa que por um problema de conexão de internet não foi realizada a entrevista coletiva do técnico Lisca no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.
Pelo regulamento da competição, o clube mandante precisa ceder a internet para a realização da entrevista coletiva do visitante, porém a rede destinada para esse fim apresentou problemas após o início da mesma.
Pedimos desculpas aos torcedores e aos jornalistas pelo ocorrido."

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