Lisca lamenta desempenho ofensivo do Vasco contra o São Paulo: 'Hora da definição deixou a desejar'

No segundo jogo de Lisca pelo Vasco, a primeira derrota. E para o treinador, o time até criou oportunidades contra o São Paulo, nesta quarta-feira, só que errou na hora de executar os passes decisivos e colocar os chutes no alvo.- A eficácia. Eficiência nós tivemos, chutes com Jabá, Marquinhos, Cano, quando ele tentou no canto. Talvez se tivesse batido cruzado... uma com o Arthur, outra com o Morato... a escolha é muito importante. A escolha assertiva é importante. Teve também um chute do Bruno no início do segundo tempo - lembrou Lisca, que emendou:
- Não conseguimos transformar o ímpeto ofensivo em chances mais claras. Isso que eu acho que foi fundamental. Mas não deixamos de ter ambição. Nossa qualidade na hora da definição deixou a desejar, e isso foi fundamental para o placar - finalizou o treinador.
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O Vasco volta a campo no sábado, desta vez pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil é na quarta-feira que vem, em São Januário.