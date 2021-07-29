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futebol

Lisca lamenta desempenho ofensivo do Vasco contra o São Paulo: 'Hora da definição deixou a desejar'

Para o técnico cruz-maltino, o time esteve com volume no ataque, mas errou quando era preciso acertar o passe final ou chutar para o gol...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 00:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 00:30
Crédito: Reprodução/Vasco TV
No segundo jogo de Lisca pelo Vasco, a primeira derrota. E para o treinador, o time até criou oportunidades contra o São Paulo, nesta quarta-feira, só que errou na hora de executar os passes decisivos e colocar os chutes no alvo.- A eficácia. Eficiência nós tivemos, chutes com Jabá, Marquinhos, Cano, quando ele tentou no canto. Talvez se tivesse batido cruzado... uma com o Arthur, outra com o Morato... a escolha é muito importante. A escolha assertiva é importante. Teve também um chute do Bruno no início do segundo tempo - lembrou Lisca, que emendou:
- Não conseguimos transformar o ímpeto ofensivo em chances mais claras. Isso que eu acho que foi fundamental. Mas não deixamos de ter ambição. Nossa qualidade na hora da definição deixou a desejar, e isso foi fundamental para o placar - finalizou o treinador.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
O Vasco volta a campo no sábado, desta vez pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil é na quarta-feira que vem, em São Januário.

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