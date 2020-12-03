Liga Europa, Vasco x Defensa y Justicia, Goiás x São Paulo... Veja onde assistir os jogos desta quinta-feira

Uma série de jogos decisivos pela Liga Europa irá abrir a quinta-feira agitada do futebol. Destaque para os confrontos Milan x Celtic e LASK x Tottenham, que estão marcados para começar às 14h55 (de Brasília). No segundo horário, às 17h, será a vez de Arsenal, Roma, Benfica e Napoli entrarem em campo pela segunda competição mais importante do Velho Continente. Veja abaixo onde assistir aos duelos no Velho Continente.No fim do dia, às 21h30, dois brasileiros decidem seus rumos em competições continentais. Pela Libertadores, o Grêmio encara o paraguaio Guaraní, em Porto Alegre, enquanto o Vasco duela com o Defensa y Justicia, no Rio de Janeiro, pela Sul-Americana. Antes disso, às 19h, Goiás e São Paulo se enfrentam em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.