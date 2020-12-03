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Liga Europa, Vasco x Defensa y Justicia, Goiás x São Paulo... Veja onde assistir os jogos desta quinta-feira

Dia será agitado com confrontos decisivos na Europa, Libertadores, Sul-Americana e torneios nacionais
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LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 03:15

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 03:15

Crédito: AFP
Uma série de jogos decisivos pela Liga Europa irá abrir a quinta-feira agitada do futebol. Destaque para os confrontos Milan x Celtic e LASK x Tottenham, que estão marcados para começar às 14h55 (de Brasília). No segundo horário, às 17h, será a vez de Arsenal, Roma, Benfica e Napoli entrarem em campo pela segunda competição mais importante do Velho Continente. Veja abaixo onde assistir aos duelos no Velho Continente.No fim do dia, às 21h30, dois brasileiros decidem seus rumos em competições continentais. Pela Libertadores, o Grêmio encara o paraguaio Guaraní, em Porto Alegre, enquanto o Vasco duela com o Defensa y Justicia, no Rio de Janeiro, pela Sul-Americana. Antes disso, às 19h, Goiás e São Paulo se enfrentam em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Quem fica com o título? Participe do simulador da LibertadoresConfira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h55 - LASK x TottenhamLiga EuropaOnde assistir: ESPN Brasil14h55 - Zorya Luhansk x Leicester Liga EuropaOnde assistir: ESPN
14h55 - Milan x CelticLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports
14h55 - AEK Atenas x BragaLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports 2
17h - Arsenal x Rapid ViennaLiga EuropaOnde assistir: ESPN Brasil17h - Roma x Young BoysLiga EuropaOnde assistir: ESPN
17h - Real Sociedad x RijekaLiga EuropaOnde assistir: ESPN 2
17h - Benfica x Lech PoznanLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports17h - AZ Alkmaar x NapoliLiga EuropaOnde assistir: Fox Sports 219h - Goiás x São PauloCampeonato BrasileiroOnde assistir: Premiere
21h30 - Grêmio x Guaraní (PAR)​LibertadoresOnde assistir: Facebook Libertadores
21h30 - Vasco x Defensa y JusticiaSul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Operário x AvaíCampeonato Brasileiro - Série BOnde assistir: Sportv e Premiere

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