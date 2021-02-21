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Líder pela primeira vez, Flamengo pode ser campeão até com derrota; veja cenários da última rodada

Rubro-Negro venceu o Inter de virada por 2 a 1 e assumiu a liderança com 71 pontos...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 19:14

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 19:14
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1, neste domingo, e assumiu a liderança pela primeira vez nesta edição do Brasileirão. Com 71 pontos, o clube rubro-negro chega à última rodada da competição dependendo apenas de si e com dois pontos de vantagem sobre o Colorado.
+ ATUAÇÕES: Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandam virada do FlamengoTodos os dez jogos da 38ª rodada do Brasileirão serão disputados na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Enquanto o Flamengo irá enfrentar o São Paulo no Morumbi, o Inter receberá o Corinthians no Beira-Rio. Veja os cenários possíveis para o Rubro-Negro conquistar o octacampeonato:
Vitória sobre o São Paulo: o Flamengo chegará a 74 pontos e levantará a taça sem depender do resultado entre Inter e Corinthians.
Empate com o São Paulo: neste caso, o Flamengo terminará o Brasileirão com 72 pontos e precisará torcer pelo empate ou pela derrota do Inter contra o Corinthians. Isso porque, se o Inter vencer o Corinthians, alcançará os mesmos 72 pontos e terá vantagem no saldo de gols.
Derrota para o São Paulo: mesmo sendo derrotado, o Rubro-negro pode terminar com o título. Para isso, o Inter teria também que tropeçar diante do Corinthians. Neste cenário, o Flamengo terminaria com 71 pontos, e o Colorado com 70 no máximo.
+ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão
De olho na partida contra o São Paulo, o Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira no CT Ninho do Urubu e inicia a preparação. A equipe terá três dias de treinos até a viagem para a capital paulista na próxima quarta-feira, véspera do confronto decisivo.

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