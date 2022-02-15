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Líder do Flamengo em desarmes, João Gomes vê responsabilidade aumentar a poucos dias da Supercopa do Brasil

Elogiado por Paulo Sousa no último domingo, João Gomes deve ser o único volante saudável do Flamengo no banco de reservas na partida contra o Atlético-MG...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 06:00
A apenas cinco dias da Supercopa do Brasil, o Flamengo ganhou uma baixa importante para a partida. Isso porque Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda e precisou passar por um procedimento cirúrgico na última segunda-feira. Dessa forma, aumenta a responsabilidade de João Gomes dentro do time. Abaixo, entenda por que:> ATUAÇÕES: Arrascaeta brilha e comanda goleada do Flamengo Como o técnico Paulo Sousa ainda realiza testes, o time titular do Flamengo ainda não foi conhecido. Nesse sentido, caso a formação da última temporada se repita ao menos no setor, Willian Arão e Andreas Pereira começariam o jogo contra o Galo entre os 11 iniciais.
Neste cenário, o Mister teria apenas João Gomes na posição de volante à disposição no banco de reservas, o que deixa evidente esse aumento de responsabilidade. E, pelas palavras de Paulo Sousa após a goleada sobre o Nova Iguaçu, é possível ver que o camisa 35 está pronto para o desafio.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
- Antes de eu chegar ao Flamengo, o João foi um jogador que dei atenção. Tem tudo para crescer porque tem dinâmica com e sem a bola. Fisicamente é forte. Tem muito espaço para poder melhorar. Espero que a equipe possa ajudá-lo a crescer - disse Paulo Sousa.A declaração do treinador, vale frisar, não é por acaso. Além do acompanhamento durante os treinos, o cria da base rubro-negra teve uma noite de destaque na vitória do último domingo. De acordo com dados do site "FootStats", João Gomes acertou 42 passes (só errou três), cometeu apenas três faltas e ainda contribuiu com sete desarmes.
Inclusive, com a atuação contra o Nova Iguaçu, o volante se tornou o líder de desarmes do Flamengo na temporada, com dez em quatro jogos. Thiago Maia e Matheuzinho, com sete em duas partidas, vem em segundo no quesito, conforme dados do site.
Em tempo: antes da partida da Supercopa do Brasil, o Flamengo ainda tem um compromisso pelo Estadual. Na expectativa de mais um bom jogo de João Gomes, o Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira, às 15h30, em Conselheiro Galvão, para enfrentar o Madureira. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: JoãoGomesfoititulardiantedoNovaIguaçu(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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