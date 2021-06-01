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Libertadores: enquete do jornal 'Olé' aponta que torcedores do River Plate querem o Flamengo nas oitavas

Diário argentino diz que 'hinchas' do River buscam 'uma espécie de revanche' após a decisão de 2019, vencida pelo Rubro-Negro por 2 a 1, com dois gols de Gabigol...

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 11:49

LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 11:49
Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
Nos últimos dias, o jornal argentino "Olé" promoveu uma enquete para ter uma noção a respeito da Libertadores. A pergunta foi a seguinte: "Com qual time você gostaria que o River Plate jogasse nas oitavas de final?". Com cerca de 16 mil votos, a opção "Flamengo" ficou à frente, com 25% da votação. A segunda opção mais votada é a "argentinos", com 16%. O rival local Racing está na terceira colocação neste quesito, com 15% da preferência dos "hinchas" do River.
+ GALERIA: Veja os potes para o sorteio das oitavas da Libertadores 2021
A reportagem do tradicional veículo aponta que o motivo para o Flamengo liderar a enquete "só se explica de uma maneira: desejo de uma espécie de revanche", tendo em vista que o Rubro-Negro foi campeão da Libertadores de 2019 justamente em cima do River Plate, na final única de Lima, por 2 a 1.
O "Olé" lembra ainda que o sentimento de revanche também se justifica pois o elenco do Flamengo ainda possui diversos jogadores que estavam há dois no Peru, citando Diego Alves, William Arão, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, Gerson, Bruno Henrique e, é claro, Gabi, autor dos dois gols na decisão.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
O duelo é possível pois o River Plate (pote 2) ficou em segundo lugar, enquanto o Flamengo terminou a fase de grupos na primeira colocação. O sorteio das oitavas de final da Libertadores vai acontecer nesta terça-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai (saiba mais aqui).

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