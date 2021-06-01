Libertadores: enquete do jornal 'Olé' aponta que torcedores do River Plate querem o Flamengo nas oitavas

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

Nos últimos dias, o jornal argentino "Olé" promoveu uma enquete para ter uma noção a respeito da Libertadores. A pergunta foi a seguinte: "Com qual time você gostaria que o River Plate jogasse nas oitavas de final?". Com cerca de 16 mil votos, a opção "Flamengo" ficou à frente, com 25% da votação. A segunda opção mais votada é a "argentinos", com 16%. O rival local Racing está na terceira colocação neste quesito, com 15% da preferência dos "hinchas" do River.

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A reportagem do tradicional veículo aponta que o motivo para o Flamengo liderar a enquete "só se explica de uma maneira: desejo de uma espécie de revanche", tendo em vista que o Rubro-Negro foi campeão da Libertadores de 2019 justamente em cima do River Plate, na final única de Lima, por 2 a 1.

O "Olé" lembra ainda que o sentimento de revanche também se justifica pois o elenco do Flamengo ainda possui diversos jogadores que estavam há dois no Peru, citando Diego Alves, William Arão, Filipe Luís, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, Gerson, Bruno Henrique e, é claro, Gabi, autor dos dois gols na decisão.

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