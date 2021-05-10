Levante x Barcelona: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Sonhando com o título do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta a campo nesta terça-feira depois do empate com o Atlético de Madrid, no último sábado. Fora de casa, o time blaugrana encara o Levante, às 17h (de Brasília), no Estádio Cidade de Valência.

+ Veja a tabela da La LigaAntes da partida, o técnico Paco López elogiou a equipe do Levante e disse que espera que seu time tenha uma boa exibição contra o Barcelona.

- A equipa está entusiasmada. Amanhã não há pressão nem motivação extra, queremos lutar contra um rival quem está lutando pelo campeonato - disse Paco López.

Ainda sonhando com o troféu, Ronald Koeman falou que antes de pensar nos tropeços dos rivais precisa vencer seus jogos na reta final da La Liga.

- Continuamos acreditando na conquista do campeonato. Veremos qual é o resultado amanhã à noite. Não está em nossas mãos. Temos que vencer nossas partidas e não facilitar as coisas para nossos rivais - disse Koeman.

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na EuropaFICHA TÉCNICA

Levante x BarcelonaCampeonato Espanhol - 36ª rodada

Data e horário: 11/05/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio Cidade de Valência, em Valência (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: César Soto Grado e Diego Barbero SevillaOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

LEVANTE (Técnico: Paco López)Cárdenas; Miramón, Vezo, Rober e Clerc; De Frutos, Malsa, Bardhi e Morales; Gómez e Roger Martí.

Desfalques: José Campaña, Vukcevic, Radoja e Postigo (dúvidas).

BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Araújo, Piqué e Lenglet; Dest, Sergi Roberto, De Jong, Pedri e Jordi Alba; Griezmann e Messi.