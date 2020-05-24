Lesões, superação e sonhos: Everaldo completa um ano de Corinthians

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

O atacante Everaldo completa um ano de Corinthians neste domingo, já que em 24 de maio de 2019, foi apresentado no CT Joaquim Grava. Contratado pelo clube até 2023, o atacante chegou após excelente passagem pelo Fluminense, com números significativos no Brasileirão de 2018 e no Carioca de 2019.

Negociado com o Timão desde o início da temporada passada, Everaldo ficou um tempo sem treinar com o grupo do Flu até ter tudo oficializado, e precisou fazer atividades específicas para recuperação do peso ideal antes da sua primeira partida. Na esperança de estrear logo na sequência, próximo ao seu aniversário, 28 de maio, mas teve a vontade interrompida por uma lesão.

O atleta fez sua estreia apenas em 8 de junho, no empate com o Cruzeiro, em 0 a 0 e o primeiro gol veio em 17 de agosto, com muita emoção e lágrimas de superação, em busca do melhor futebol e da regularidade após recuperação. A comemoração de bicicleta, foi em homenagem ao pai que o levava para treinar. - Esse dia foi especial, marquei meu primeiro gol pelo Corinthians e não podia deixar de homenagear meu pai que foi um dos responsáveis por eu ter chegado até aqui. Eu queria que meu primeiro ano tivesse sido diferente, jogando, dando assistências, mas foi difícil ver de fora e passar o restante da temporada lutando para me recuperar - disse o atacante.E MAIS:Em ação, Timão exibe rostos de crianças desaparecidas e exploradasTV do clube escolhe dez gols 'com a cara de Corinthians'; veja vídeoJô encaminha rescisão no Japão, mas Timão pode ter concorrênciaMilagre de Cássio, gol de Paulinho... Há oito anos Corinthians garantia vaga para a semi da LibertadoresTimão 'descobre' jogo de 1916 e altera contagem histórica; entendaLuan fala da rotina no isolamento e de como foi marcar na Arena vaziaAs lesões não pararam de incomodar Everaldo, que na reta final da temporada acabou passando pela pior delas. O atacante foi submetido a uma cirurgia de correção no púbis, algo que era considerado crônico e precisava de uma intervenção para interromper o sofrimento, além de, claro, possibilitar que ele pudesse ter uma sequência de jogos após se recuperar.

Everaldo fechou o ano com apenas nove partidas e um gol marcado, e embora se sentindo bem nas últimas partidas de 2019, foi necessário cautela para não ultrapassar etapas após a recuperação. Já em 2020, o atacante mostrou que está 100%, começou com o pé direito e marcou seu segundo gol pelo alvinegro no clássico contra o Santos, em fevereiro, na Arena Corinthians.

Apesar do momento complicado da equipe no início de temporada, Everaldo está entre os cinco jogadores do time que mais deram passes para finalização, é o terceiro com mais finalizações certas e destes, é o segundo com o melhor aproveitamento de chutes (58%), atrás apenas de Love (60%). O atacante ainda teve 87,9% de aproveitamento em passes certos.