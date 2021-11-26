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Lesionados, atacantes Marinho e Diego Tardelli preocupam o Santos

Jogadores foram substituídos no intervalo da partida contra o Fortaleza e devem desfalcar o Santos no confronto contra o Internacional, domingo, em Porto Alegre...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 11:29

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:29

Os atacantes Marinho e Diego Tardelli foram substituídos pelo técnico Fábio Carille no intervalo da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.O camisa 99 conversou com o Departamento Médico no intervalo do jogo e avisou que havia sentido um incômodo na região posterior da coxa. Já Marinho tinha um problema na mesma região que o tirou do clássico contra o Corinthians. O jogador ficou fazendo tratamento com gelo durante todo o segundo-tempo.
- Com certeza, vão ter que passar por exames. Mas quinta para domingo dificilmente estarão em campo. Não sabemos a gravidade, para que Flamengo e Cuiabá estejam à disposição. Cedo falar de gravidade, mas muito difícil que tenhamos eles no domingo - disse o técnico Fábio Carille.No próximo domingo, o Santos enfrenta o Internacional, no Beira-Rio. Com a vitória contra o Fortaleza, o Santos foi para o 11º lugar, com 45 pontos, e ficou muito perto de se livrar do rebaixamento à Série B.
Crédito: MarinhovoltouasentirlesãonojogocontraoFortaleza(Foto:IvanStorti/SantosFC

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