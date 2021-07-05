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futebol

Lesionado, Felipe Jonatan desfalca o Santos contra o Athletico-PR

Jogador teve uma lesão de grau 1 na coxa direita e deve ficar fora de sete a dez dias. Moraes deve ter a primeira chance na equipe titular na partida desta terça-feira...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 17:21
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan vai desfalcar o Santos na partida desta terça-feira, às 19h30min, diante do Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.Exames realizados na manhã desta segunda-feira apontaram uma lesão de grau 1 na coxa direita do jogador, que já começou o tratamento e será avaliado diariamente pelo departamento médico. O prazo de recuperação normalmente vai de sete a dez dias.
Sem Felipe Jonatan, o lateral Moraes deve ganhar a primeira oportunidade na equipe titular do Peixe. Ele estreou no último sábado na derrota para o América-MG, em Belo Horizonte.O Santos também não poderá contar com o lateral-direito Pará, que terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele deve ser substituído por Madson na partida desta terça-feira.

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