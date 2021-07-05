Lesionado, Felipe Jonatan desfalca o Santos contra o Athletico-PR

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan vai desfalcar o Santos na partida desta terça-feira, às 19h30min, diante do Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.Exames realizados na manhã desta segunda-feira apontaram uma lesão de grau 1 na coxa direita do jogador, que já começou o tratamento e será avaliado diariamente pelo departamento médico. O prazo de recuperação normalmente vai de sete a dez dias.