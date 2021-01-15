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Lesão na panturrilha tira Anderson Leite de combate na Chapecoense

Clube não deu maiores detalhes sobre quanto tempo de reabilitação do meia que participou da maioria dos compromissos da Chape na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 10:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 10:09

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Através de um boletim médico, a Chapecoense informou que o meia Anderson Leite será desfalque da equipe por conta de uma contusão na panturrilha esquerda (mais precisamente no músculo sóleo) que foi constatada através de exames mais detalhados.Como de costume, a Chape não deu maiores detalhes sobre quais serão os procedimentos tomados daqui em diante pelo departamento médico ou mesmo uma estimativa de tempo para que o jogador esteja novamente à disposição do técnico Umberto Louzer.
Tendo chegado em 2020 ao clube por empréstimo do Londrina, Anderson foi ganhando espaço na equipe ao ponto de ter participado, até então, de 36 das 51 partidas que o Verdão do Oeste realizou na temporada 2020/2021. Com isso, se tornou uma das peças mais atuantes na boa fase da equipe que culminou, com a vitória no clássico diante do Figueirense, com o retorno à elite do futebol nacional.
Agora, as atenções da equipe se voltam para a busca do título onde a briga com o América-MG está bastante acirrada. Com apenas um ponto de desvantagem (67 a 66), a Chapecoense enfrenta na próxima rodada da Série B o Vitória, que luta contra o rebaixamento, em partida marcada para o domingo (17) às 16h no Barradão.

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