Léo Matos é regularizado e poderá estrear pelo Vasco contra o Goiás

Crédito: Léo Matos assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2021 (Reprodução/Vasco TV

O nome do lateral-direito Léo Matos, novo reforço do Vasco, foi divulgado no Boletim informativo diário (BID) da CBF e o jogador poderá fazer a sua estreia no domingo, contra o Goiás, às 20h30, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Com isso, o atleta, de 34 anos, está bem fisicamente e se coloca à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto.

- Fui recebido muito bem pelos companheiros. O Castan veio me receber. É um grande líder. Estou muito confiante e espero que sejam os primeiros dias de uma grande história - disse Léo Matos à VascoTV.

- Preciso conhecer os meus companheiros, como eles jogam, como gostam de receber a bola. A gente vai se adaptando com o passar das semanas. Também tem o fuso horário que muda bastante. Alguns pequenos detalhes de adaptação, mas nada impede que eu venha estar à disposição do meu treinador - frisou.Nome de Léo Matos no BID da CBF (Reprodução)Revelado pelo Flamengo, Léo fez pouco sucesso no Brasil, mas construiu carreira na Ucrânia e estava à beira do Mar Mediterrâneo há cinco anos. Ele estava no clube grego desde 2016 e na última temporada disputou 35 partidas e marcou cinco gols. Na atual, jogou em apenas três partidas e entrou em campo pela última vez no dia 22 de outubro contra o Omonia, pela Liga Europa.

O atleta chega com vasta experiência após 10 anos na Europa. No Velho Continente, além do PAOK, ele defendeu as cores de clubes como Olympique de Marselha, da França, e os ucranianos Choronomorets e Dnipro. No Brasil, ainda passou por clubes como Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova.