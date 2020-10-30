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Léo Matos é regularizado e poderá estrear pelo Vasco contra o Goiás

Nome do lateral-direito aparece no Boletim Informativo Diário da CBF e jogador está à disposição do treinador português Ricardo Sá Pinto para fazer a sua estreia no domingo...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 16:24
Crédito: Léo Matos assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2021 (Reprodução/Vasco TV
O nome do lateral-direito Léo Matos, novo reforço do Vasco, foi divulgado no Boletim informativo diário (BID) da CBF e o jogador poderá fazer a sua estreia no domingo, contra o Goiás, às 20h30, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Com isso, o atleta, de 34 anos, está bem fisicamente e se coloca à disposição do técnico português Ricardo Sá Pinto.
- Fui recebido muito bem pelos companheiros. O Castan veio me receber. É um grande líder. Estou muito confiante e espero que sejam os primeiros dias de uma grande história - disse Léo Matos à VascoTV.
- Preciso conhecer os meus companheiros, como eles jogam, como gostam de receber a bola. A gente vai se adaptando com o passar das semanas. Também tem o fuso horário que muda bastante. Alguns pequenos detalhes de adaptação, mas nada impede que eu venha estar à disposição do meu treinador - frisou.Nome de Léo Matos no BID da CBF (Reprodução)Revelado pelo Flamengo, Léo fez pouco sucesso no Brasil, mas construiu carreira na Ucrânia e estava à beira do Mar Mediterrâneo há cinco anos. Ele estava no clube grego desde 2016 e na última temporada disputou 35 partidas e marcou cinco gols. Na atual, jogou em apenas três partidas e entrou em campo pela última vez no dia 22 de outubro contra o Omonia, pela Liga Europa.
O atleta chega com vasta experiência após 10 anos na Europa. No Velho Continente, além do PAOK, ele defendeu as cores de clubes como Olympique de Marselha, da França, e os ucranianos Choronomorets e Dnipro. No Brasil, ainda passou por clubes como Tombense, Figueirense, Paraná e Vila Nova.
Ele chega para posição carente. O mais experiente, Yago Pikachu, foi barrado recentemente por Cayo Tenório. Este, porém, falhou no jogo contra o Corinthians no lance que resultou no primeiro gol do time paulista, na última quarta-feira. Claudio Winck fora liberado há pouco mais de um mês.

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