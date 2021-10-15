Léo Baptistão tem lesão na panturrilha e não enfrenta o Sport

O atacante Léo Baptistão foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda e não estará à disposição do técnico Fábio Carille para o importante duelo do Santos contra o Sport, no domingo (17), na Arena Pantanal. O atleta passará por tratamento intensivo no Departamento Médico do Peixe e seu retorno ainda não tem data definida.O camisa 9 foi substituído antes dos 10 minutos da primeira etapa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (13). O jogador deu lugar para o atacante Raniel, que marcou o único gol santista no confronto.Sem Baptistão , a comissão técnica santista pode optar pelo próprio Raniel ou Diego Tardelli, que joga na posição. Marcos Leonardo, que voltou recentemente da Seleção Brasileira Sub-18, corre por fora para a vaga.Para o duelo contra o time de Recife, Carille conta com os reforços de Carlos Sánchez e Felipe Jonatan, que cumpriram suspensão contra o Galo, na última rodada. Por outro lado, João Paulo e Jean Mota estão suspensos e vão desfalcar a equipe.