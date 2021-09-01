Léo Baptistão aparece no BID e pode estrear contra o Cuiabá

Crédito: Ivan Storti/Santos

O atacante Léo Baptistão foi regularizado no BID da CBF na tarde desta quarta-feira e está a disposição do Santos. Ele poderá estrear pelo clube na partida contra o Cuiabá no próximo sábado, na Arena Pantanal, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.A demora pela regularização se deu pelo atraso da documentação vindo da China. A saída do atleta do Wuhan, do futebol Chinês, foi em meio a um litígio por atraso salarial. O atleta foi à Fifa pedir a rescisão de seu contrato em razão dos atrasos salariais.

Léo Baptistão já treina normalmente no CT Rei Pelé para alcançar a melhor forma física para o restante da temporada. Ele não poderá atuar pelo Peixe na Copa do Brasil pois o prazo de inscrição se encerrou no dia 24 de agosto.O atacante começou na Portuguesa Santista e foi parceiro de Neymar na equipe. Posteriormente, se destacou no Rayo Vallecano, da Espanha, e foi contratado pelo Atlético de Madrid. Após a passagem pelo clube da capital espanhola, também jogou por Real Betis, Villarreal e Espanyol, todos da primeira divisão da Espanha.

Na Liga Espanhola, entre as temporadas 15/16 a 18/19, o jogador atuou em 103 jogos, sendo 73 como titular. Marcou 19 gols, deu 9 assistências, 64 passes decisivos, teve aproveitamento de 50% na conversão de chances e 151 chutes. Os dados são do site estatístico SofaScore.