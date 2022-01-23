Lateral Fabricio Bustos, do Independiente, estaria acertado com o Internacional

O primeiro reforço para a lateral do Inter na temporada 2022, ao que tudo indica, deve ser o argentino Fabricio Bustos, do Independiente. Segundo informação do portal 'Uol', o atleta tem um pré-contrato assinado com o Colorado. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 25 anos de idade, o atleta que tem passagem pela seleção da Argentina chegou a ser um alvo constante do River Plate na atual janela de transferências.

Entretanto, apesar de inicialmente o Independiente ter aceitado a ideia de negociá-lo, o staff do jogador não teria aceitado as seguidas ofertas por parte do River e, diante do desentendimento entre diretoria do River e o entorno de Bustos, a transação acabou não evoluíndo.

Neste momento, a questão burocrática que o Internacional tenta solucionar seria ter a liberação imediata de Bustos sem custos, já que o atleta está ligado ao clube de Avellaneda até o próximo mês de junho. Porém, a tendência é que essa liberação não venha de maneira absolutamente pacífica.

Isso porque o 'Uol' afirmou ter entrado em contato com representantes da parte gerencial do Independiente e a resposta foi de descontentamento com a movimentação do Inter em tentar a antecipação do fim de vínculo com o jogador formado nas categorias de base do clube.