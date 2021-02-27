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futebol

Landim afirma que melhora física do Flamengo na reta final era esperada

Presidente representou o Flamengo no Prêmio Brasileirão 2020, na sede da CBF...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 00:00

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 00:00
Crédito: O meia Diego entre os presidentes Rodolfo Landim, do Flamengo, e Rogério Caboclo, da CBF (F: Lucas Figueiredo/CBF
Presente no Prêmio Brasileirão 2020, cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Flamengo, Rodolfo Landim afirmou que a evolução apresentada pela equipe na reta final da competição já era esperada pelo departamento futebol.
Em sua participação, ao receber o troféu ao lado do capitão Diego, o presidente Landim lembrou as dificuldades durante a temporada, impostas pela pandemia do coronavírus.
- O presidente Rogério (Caboclo, presidente da CBF) e Abel (Braga, técnico do Internacional) falaram bem, que tivemos que nos reinventar. Foi um ano completamente diferente, teve a discussão de haver ou não o campeonato, começamos o Carioca, interrompe, termina o regional, espera de novo até ter condições de acontecer o Brasileiro, isso já era uma grande dificuldade - afirmou Landim, antes de complementar:
- Gera uma dificuldade para manter o plantel fisicamente preparado para a competição, ao longo da competição tivemos o surto de Covid que pegou 18 jogadores ao mesmo tempo. A dificuldade que foi colocada pelo presidente Rogério, de você ter as datas de convocação de seleções, isso causou dificuldade para o clube. Particularmente, sempre falo que eles são os grandes astros, ganhar um campeonato é difícil e se manter ganhando é ainda mais difícil. Era um grande desafio, conseguimos engrenar no final do ano. Esperávamos que todos tivessem mais recuperados e em melhores condições em janeiro. Isso era previsto. E aconteceu.

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