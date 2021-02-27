Landim afirma que melhora física do Flamengo na reta final era esperada

Crédito: O meia Diego entre os presidentes Rodolfo Landim, do Flamengo, e Rogério Caboclo, da CBF (F: Lucas Figueiredo/CBF

Presente no Prêmio Brasileirão 2020, cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Flamengo, Rodolfo Landim afirmou que a evolução apresentada pela equipe na reta final da competição já era esperada pelo departamento futebol.

Em sua participação, ao receber o troféu ao lado do capitão Diego, o presidente Landim lembrou as dificuldades durante a temporada, impostas pela pandemia do coronavírus.

- O presidente Rogério (Caboclo, presidente da CBF) e Abel (Braga, técnico do Internacional) falaram bem, que tivemos que nos reinventar. Foi um ano completamente diferente, teve a discussão de haver ou não o campeonato, começamos o Carioca, interrompe, termina o regional, espera de novo até ter condições de acontecer o Brasileiro, isso já era uma grande dificuldade - afirmou Landim, antes de complementar: