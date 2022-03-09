LancePelaPaz: técnico do Botafogo, Lúcio Flávio condena episódios de violência no futebol

Lúcio Flávio afirmou, após a goleada do Botafogo no Volta Redonda, que casos como esse apenas atrapalham quem está diretamente envolvido no futebol. O técnico esperava que o comportamento fosse diferente no retorno do público após a queda dos casos de Covid-19 no mundo e fez um paralelo sobre o comportamento das pessoas até mesmo fora dos estádios.

– É algo lamentável tudo isso que vem acontecendo. Principalmente porque nós passamos quase dois anos vivendo um tempo difícil de pandemia, talvez um ano que muitas pessoas deixaram de ver parentes e amigos. Houve um distanciamento por causa dessa pandemia e do vírus que veio assolar o mundo todo. Quando a gente acha que o ser humano venha a ter uma melhora, acontece o contrário. A gente lamenta por isso, especialmente por ser um esporte em que cada um acaba gostando de uma equipe, mas não pode passar disso. Nós, que fazemos parte do futebol, esperamos que haja mais tranquilidade por parte das pessoas que vêm ao estádio, mais harmonia e respeito. Infelizmente é um pouco do que a gente tem visto em relação ao ser humano, com falta de respeito e falta de amor ao próximo. Realmente isso é algo que não merece nada além de uma condenação e tudo isso que a gente tem visto - afirmou Lúcio.