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#LancePelaPaz: técnico do Botafogo, Lúcio Flávio condena episódios de violência no futebol

Interino do Botafogo afirma que esperava movimento de paz na volta do após a pandemia e repudia recentes brigas em estádios no mundo...
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Publicado em 

09 mar 2022 às 16:10

Publicado em 09 de Março de 2022 às 16:10

Um grave episódio de violência marcou o futebol no fim de semana: no sábado, torcedores de Querétaro e Atlas protagonizaram uma briga campal no Campeonato Mexicano, deixando mais de 20 feridos. Não foi a única briga recente no mundo da bola. Técnico do Botafogo, Lúcio Flávio comentou sobre.+ CEP diz que 'não teve ressalvas' em SAF do Botafogo e John Textor: 'Trabalhamos por dois anos pela S/A'
Interino desde a saída de Enderson Moreira, o comandante fez uma reflexão sobre a postura dos torcedores desde o retorno do público após a paralisação dos estádios pela pandemia do Covid-19.
Lúcio Flávio afirmou, após a goleada do Botafogo no Volta Redonda, que casos como esse apenas atrapalham quem está diretamente envolvido no futebol. O técnico esperava que o comportamento fosse diferente no retorno do público após a queda dos casos de Covid-19 no mundo e fez um paralelo sobre o comportamento das pessoas até mesmo fora dos estádios.
– É algo lamentável tudo isso que vem acontecendo. Principalmente porque nós passamos quase dois anos vivendo um tempo difícil de pandemia, talvez um ano que muitas pessoas deixaram de ver parentes e amigos. Houve um distanciamento por causa dessa pandemia e do vírus que veio assolar o mundo todo. Quando a gente acha que o ser humano venha a ter uma melhora, acontece o contrário. A gente lamenta por isso, especialmente por ser um esporte em que cada um acaba gostando de uma equipe, mas não pode passar disso. Nós, que fazemos parte do futebol, esperamos que haja mais tranquilidade por parte das pessoas que vêm ao estádio, mais harmonia e respeito. Infelizmente é um pouco do que a gente tem visto em relação ao ser humano, com falta de respeito e falta de amor ao próximo. Realmente isso é algo que não merece nada além de uma condenação e tudo isso que a gente tem visto - afirmou Lúcio.
Crédito: LúcioFlávio,técnicodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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