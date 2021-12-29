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Kylian Mbappé despista sobre interesse do Real Madrid: 'O futuro não é minha prioridade'

Atacante do Paris Saint-Germain está focado em conquistar títulos com o clube francês na segunda metade da temporada e não abre o jogo sobre mercado de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 09:53

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 09:53

Kylian Mbappé despistou sobre o interesse do Real Madrid em sua contratação para a próxima temporada e afirmou estar focado em conquistar títulos com o PSG. Em entrevista à "La Gazzetta Dello Sport", o atacante revelou que o momento não é de pensar no futuro.- Responderei sobre meu futuro dizendo que na segunda metade da temporada devo me concentrar no campo, no futebol. Isso é o mais importante, pois é quando se ganham títulos. Acredito que não é momento para falar de mim. Todos sabem que sou um grande jogador e, como tal, meu trabalho é para ser falado em campo. O tempo passa, mas minha prioridade não é falar sobre o futuro.
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O camisa sete também comentou sobre a parceria que faz com Neymar e Lionel Messi no Paris Saint-Germain e explicou alguns motivos para que o encaixe do trio demore.
- É normal que houvesse muita expectativa sobre a gente. Todo mundo espera maravilhas quando uma equipe pode contar com atletas desse nível. Mas não podemos esquecer de alguns episódios: a lesão de Neymar, a adaptação de Messi e algumas dificuldades no jogo do time. É uma oportunidade incrível para mim e estou desejando a volta de Neymar, pois acredito que podemos fazer muitas coisas nesta segunda metade de temporada.
Mbappé afirmou que tem o interesse de conquistar o inédito título da Champions League para o PSG nesta temporada. O clube de Mauricio Pochettino encara o Manchester United nas oitavas de final da competição. Além disso, o atacante também busca vencer a Ligue 1 e a Copa da França.
Crédito: MbappébuscaconquistartítuloscomoPSGnestatemporada(Foto:Anne-ChristinePOUJOULAT/AFP

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