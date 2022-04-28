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Koeman ironiza situação do Barcelona: 'Quando eu saí, o Barça estava a oito pontos do Real Madrid'

Comandante tem gostado do trabalho de Xavi e pede apoio ao novo treinador culé...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:24
Ronald Koeman ironizou a situação do Barcelona na classificação do Campeonato Espanhol. Em entrevista durante a Koeman Cup, torneio de golfe organizado pelo holandês, o comandante optou por não comparar seu trabalho com o de Xavi, mas fez uma avaliação do clube catalão.- Claro que melhoraram em alguma coisa, pois contrataram três atacantes, mas não é bom comparar. Quando saí, o Barça estava a oito pontos do Real Madrid. Agora estão quase o dobro. A tarefa de Xavi é tão complicada quanto a que eu tive. É a situação do clube, não podemos mentir.
> Veja a tabela da La Liga
O holandês pediu apoio para Xavi, mas afirmou que nem tudo está nas mãos do treinador, uma vez que a situação do clube blaugrana não é estável.
- A verdade é que a situação do Barcelona é a mesma que quando eu estava. Mudar um treinador nem sempre significa melhoras. O único que peço é que apoiem Xavi. Um técnico não é culpado. Que deem o apoio que eu não tive. Espero que o presidente tenha aprendido e apoie Xavi. A situação do clube me dá tanta pena que dói.
Demitido do Barcelona em outubro de 2021, Ronald Koeman irá assumir a Holanda a partir do próximo mês de janeiro. O comandante irá assumir o lugar de Louis van Gaal, que irá dirigir a Laranja Mecânica durante a Copa do Mundo do Qatar.
Crédito: RonaldKoemanfezumtrabalhocontestadonoBarcelona(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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