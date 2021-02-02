Klopp elogia contratados e está animado com a história dos zagueiros

Após perder Van Dijk, Joe Gomez e Matip para o resto da temporada, o técnico Jurgen Klopp se mostrou feliz pelas contratações de Ben Davies e Ozan Kabak para o setor defensivo no último dia da janela de transferências. O alemão acredita que as duas peças podem construir uma história tão boa como se estivessem em um cinema.- Ambos têm experiência, Kabak é mais jovem, Davies um pouco mais velho e com um caminho diferente, mas você não precisa assistir um filme de Hollywood para ver essas histórias. Ontem no Preston e hoje no Liverpool, já é uma grande história. É uma grande oportunidade para nós e para eles. Todo jogador tem que fazer o time ser melhor e é isso que esperamos dos dois.