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futebol

Klopp elogia contratados e está animado com a história dos zagueiros

Técnico alemão foi o principal responsável pela contratação de Ben Davies e Ozan Kabak, afastou a desconfiança e diz procurar estabilidade no setor defensivo nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 12:07

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:07

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
Após perder Van Dijk, Joe Gomez e Matip para o resto da temporada, o técnico Jurgen Klopp se mostrou feliz pelas contratações de Ben Davies e Ozan Kabak para o setor defensivo no último dia da janela de transferências. O alemão acredita que as duas peças podem construir uma história tão boa como se estivessem em um cinema.- Ambos têm experiência, Kabak é mais jovem, Davies um pouco mais velho e com um caminho diferente, mas você não precisa assistir um filme de Hollywood para ver essas histórias. Ontem no Preston e hoje no Liverpool, já é uma grande história. É uma grande oportunidade para nós e para eles. Todo jogador tem que fazer o time ser melhor e é isso que esperamos dos dois.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar de Kabak ter sido contratado do Schalke, equipe que se afunda na Bundesliga e corre o risco de rebaixamento, Klopp afirmou que o zagueiro não tem relação com a má fase do clube. Após diversas lesões, o alemão afirmou buscar estabilidade com as duas contratações e menos mudanças de formação na reta final desta temporada.

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