Klopp elogia contratação de Haaland no Manchester City: ‘Ele é uma fera’

O Manchester City, que briga com o Liverpool pelo título da Premier League, está bem próximo de anunciar a contratação de Haaland. Em coletiva nesta quarta-feira, o técnico dos Reds, Jürgen Klopp, elogiou a chegada do atacante norueguês no rival.+Chegada de Haaland deve encerrar passagem de Gabriel Jesus no City

- Ele é uma fera. Infelizmente é uma boa contratação - brincou o treinador do Liverpool.

Klopp também revelou que o Liverpool não vai ‘secar’ o Manchester City, que joga na rodada e pode seguir com a vantagem de três pontos na briga pelo título da Premier League.

- Não vale desperdiçar energia torcendo para que eles (Manchester City) percam. Agora temos que realmente nos recuperar e jogar a final da FA Cup (contra o Chelsea, no sábado) porque não há misericórdia - disse Klopp.