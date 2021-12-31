Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kevin Malthus fala sobre estreia no profissional do Santos, gol na Libertadores e lesão
futebol

Kevin Malthus fala sobre estreia no profissional do Santos, gol na Libertadores e lesão

Volante perdeu a segunda metade da temporada devido a uma cirurgia no joelho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2021 às 11:42

Publicado em 31 de Dezembro de 2021 às 11:42

O ano de 2021 foi marcante para o meia Kevin Malthus. Ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o garoto de 18 anos falou sobre a temporada desde a estreia no elenco principal, o gol marcado na Copa Libertadores e a lesão no joelho, que tirou o jogador da segunda metade da temporada.- Com certeza é o ano que ficará marcado em minha vida. Poder estrear na equipe profissional do Santos era um sonho e uma meta que eu tinha para 2021. Com muito esforço, consegui cumpri-la. Poder marcar na Libertadores foi algo surreal. Além de ter feito o gol contra o The Strongest, foi o meu primeiro como profissional. Balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Santos, em uma competição internacional, foi algo mágico - afirmou o meia.
Kevin foi um dos Meninos da Vila que participaram do laboratório feito pelo técnico argentino Ariel Holan no Campeonato Paulista. Na temporada o meia fez 11 jogos, somando 501 minutos em campo, mas 360 desses minutos foram sob o comando do argentino. Ele comentou sobre sua relação com o treinador.- Comecei a ter oportunidades no Paulistão, com o professor Marcelo Fernandes. Quando o Holan chegou, ele me deu chances no Paulista e isso foi essencial para meu amadurecimento como atleta. Sou muito grato a ele - disse.
Em agosto, Kevin sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino realizado no CT da Chapecoense. Ele já voltou a correr no gramado do CT Rei Pelé e vai começar processo de recuperação da forma física, do início de movimentos de jogo e por fim, o retorno aos treinamentos físico e técnico com o grupo. O jogador contou como está sendo essa fase.
- Não é fácil para um atleta enfrentar uma lesão, ainda mais sendo no joelho, o que muitos temem. Ainda mais eu, que era muito difícil me lesionar nas categorias de base. Mas me surpreendi. Venho conseguindo passar por essa “barreira” de forma muito rápida. O Santos vem me dando todo o suporte para a recuperação e isso vem sendo essencial para minha recuperação - revelou Kevin.
O meia falou sobre sua relação com o Santos e revelou suas inspirações no futebol. Natural de Belém, do Pará, ele quer repetir os passos de Giovanni e Paulo Henrique Ganso que também eram de sua terra.
- Minha relação com o Santos começou desde muito cedo. Por conta da profissão militar do meu pai, ele foi transferido de Rio Branco (AC) à Praia Grande (SP). Com isso, já comecei a treinar na escolinha dos Meninos da Vila. Logo aos 10 anos, após o destaque na escolinha, fiz um teste para o Sub-11 do Santos e fui aprovado - conta o jogador.
- Por serem meus conterrâneos e pelo que fizeram no Santos, sempre me inspirei muito no Giovanni e no Ganso, marcaram história dentro do clube. Espero, a cada dia, escrever minha história aqui dentro também e poder fazer mais um paraense ser ídolo do Peixe - ressalta Kevin Malthus.
Crédito: KevinMalthussegueemrecuperaçãonoSantos(PedroErnestoGuerraAzevedo/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados