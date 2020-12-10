Keisuke Honda corre sozinho no Morumbi após São Paulo x Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma cena inusitada marcou o pós-jogo de São Paulo e Botafogo, nesta quarta-feira, em jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final e a goleada de 4 a 0 do Tricolor, Keisuke Honda não desceu para os vestiários e correu pelo gramado do Morumbi, acompanhado de um membro da comissão técnica do Alvinegro.

O japonês foi o único dos reservas que não desceu direto após o fim da partida. Por não ter sido envolvido no duelo, o camisa 4 quis fazer um trabalho de corrida para não perder o ritmo.

Keisuke Honda foi barrado por Eduardo Barroca e Felipe Lucena. O camisa 4 não foi envolvido na partida contra o Tricolor.