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futebol

Keisuke Honda corre sozinho no Morumbi após São Paulo x Botafogo

Japonês, que passou a partida no banco, fez uma espécie de aquecimento, com corridas de velocidade, depois do fim da partida em São Paulo...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 00:11

LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 00:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma cena inusitada marcou o pós-jogo de São Paulo e Botafogo, nesta quarta-feira, em jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final e a goleada de 4 a 0 do Tricolor, Keisuke Honda não desceu para os vestiários e correu pelo gramado do Morumbi, acompanhado de um membro da comissão técnica do Alvinegro.
O japonês foi o único dos reservas que não desceu direto após o fim da partida. Por não ter sido envolvido no duelo, o camisa 4 quis fazer um trabalho de corrida para não perder o ritmo.
Keisuke Honda foi barrado por Eduardo Barroca e Felipe Lucena. O camisa 4 não foi envolvido na partida contra o Tricolor.
Recentemente, o japonês foi responsável por um atrito interno por conta de tweets expondo a insatisfação com o planejamento do Botafogo envolvendo as inúmeras trocas de treinadores na temporada.

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