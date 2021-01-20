Katrine é confirmada como novo reforço da equipe feminina do Palmeiras

Passando por um processo de reformulação, a equipe feminina do Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (20) a sétima contratação da temporada, a meio-campista Katrine.
Natural de Fortaleza, no Ceará, a meia de 22 anos disputou a última temporada vestindo a camisa do Minas Brasília, do Distrito Federal, por onde disputou 15 jogos do Campeonato Brasileiro e balançou as redes quatro vezes.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Marta respondeu Bolsonaro! Relembre esportistas que se manifestaram politicamente nos últimos tempos– Estou muito feliz em vestir a camisa do Palmeiras, pois é um clube grande e que tem uma história enorme. A minha expectativa é ter um ano abençoado com camisa do Verdão. Que tenhamos muitas conquistas e objetivos atingidos – disse Katrine ao site oficial do clube.
Apesar da pouca idade, Katrine já possui passagens por diversas equipes do cenário nacional, como Grêmio (2019), Internacional (2018), Osasco Audax (2018) e Corinthians (2016/2017), por onde foi campeã da Libertadores Feminina, além de passagens pela Seleção Brasileira de base, por onde foi campeã do Sul-Americano Sub-20 em 2015, e participou do Mundial da categoria em 2016 e 2018.