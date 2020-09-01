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Kalou pode estrear pelo Botafogo contra o Coritiba; veja provável time

Marfinense foi relacionado pela primeira vez e depende apenas de Paulo Autuori para entrar em campo; treinador ainda tem dúvidas para fechar equipe que enfrenta o Coxa...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 17:52
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A estreia de Salomon Kalou está cada vez mais próxima de acontecer. O marfinense foi relacionado pela primeira vez e está na lista de jogadores do Botafogo para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.Regularizado e participando das atividades com bola normalmente desde a última semana, o atacante estará envolvido em um jogo pela primeira vez. O treinador Paulo Autuori ainda tem dúvidas se começará com o camisa 8 na equipe titular.
O Botafogo também contará com outras voltas: Luís Henrique e Keisuke Honda, poupados pelo departamento médico na derrota contra o Internacional, no último sábado, foram liberados e devem voltar ao time titular. Caio Alexandre, por outro lado, está suspenso.
Paulo Autuori ainda tem dúvidas para montar a equipe e, como de praxe, deve avisar o onze inicial aos jogadores apenas horas antes do início da partida. A possibilidade de iniciar com Salomon Kalou, inclusive, é uma das perguntas que cercam a cabeça do treinador.
Provável Botafogo para enfrentar o Coritiba: Gatito Fernández; Barrandeguy (Kevin), Marcelo Benevenuto, Kanu, Guilherme Santos; Rafael Forster, Honda, Bruno Nazário; Matheus Babi (Kalou), Pedro Raul, Luís Henrique.

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