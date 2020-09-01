Kalou pode estrear pelo Botafogo contra o Coritiba; veja provável time

A estreia de Salomon Kalou está cada vez mais próxima de acontecer. O marfinense foi relacionado pela primeira vez e está na lista de jogadores do Botafogo para a partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.Regularizado e participando das atividades com bola normalmente desde a última semana, o atacante estará envolvido em um jogo pela primeira vez. O treinador Paulo Autuori ainda tem dúvidas se começará com o camisa 8 na equipe titular.