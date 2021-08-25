Kaio Jorge, atacante da Juventus, revela contato com Neymar e inspiração em Cristiano Ronaldo

Crédito: Divulgação / Juventus

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador da Juventus, Kaio Jorge revelou ter tido contato com Neymar após assinar contrato com a Velha Senhora. O jovem de 19 anos afirma ter feito a escolha certa ao deixar o Santos para atuar na Europa nesta janela de transferências.- Ele me disse que está feliz por eu poder jogar na Juventus, por isso não tive dúvidas de que foi a escolha certa para crescer e amadurecer. Tudo é fantástico, a estrutura me impressionou. Estou aqui para aprender e fazer o maior número de gols possíveis.

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O jovem também revelou estar feliz por poder atuar ao lado de Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do mundo dos últimos 15 anos.

- A Juventus sempre foi um sonho para mim. E o Cristiano sempre foi uma fonte de inspiração, é muito bom estar ao lado dele todos os dias, ouvir os conselhos. Ele é uma pessoa fantástica, um fenômeno e você aprende muito dentro e fora de campo. Antes de vir para cá (entrevista), estava assistindo os vídeos dele.