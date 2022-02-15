Juventus tem plano para segurar zagueiro e evitar assédio no mercado

A Juventus planeja renovar o contrato do zagueiro Matthijs De Ligt até 2025 e afastar os rumores sobre uma possível saída do defensor na próxima temporada, segundo o "Tuttosport". Em Turim, as pessoas ligadas ao clube italiano estão satisfeitos com o rendimento e o crescimento do holandês.Internamente, a Velha Senhora entende que não conseguirá segurar o jovem de 22 anos por muito tempo, mas evita uma separação nos próximos meses. O atleta tem uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 120 milhões de euros (R$ 706 milhões) que será válida a partir de junho.