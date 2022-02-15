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futebol

Juventus tem plano para segurar zagueiro e evitar assédio no mercado

De Ligt está na mira do Barcelona para a próxima temporada, embora tenha contrato com a Velha Senhora até 2024. Italianos procuram oferecer vínculo até 2025...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 09:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 09:36
A Juventus planeja renovar o contrato do zagueiro Matthijs De Ligt até 2025 e afastar os rumores sobre uma possível saída do defensor na próxima temporada, segundo o "Tuttosport". Em Turim, as pessoas ligadas ao clube italiano estão satisfeitos com o rendimento e o crescimento do holandês.Internamente, a Velha Senhora entende que não conseguirá segurar o jovem de 22 anos por muito tempo, mas evita uma separação nos próximos meses. O atleta tem uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 120 milhões de euros (R$ 706 milhões) que será válida a partir de junho.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Um dos principais interessados na chegada de De Ligt é o Barcelona, que buscou a contratação do zagueiro quando ainda atuava no Ajax. O clube já estuda possíveis substitutos e possui os nomes de Bremer e Sven Botman na lista, mas a prioridade é manter o holandês.
Garantindo a permanência do defensor por mais uma temporada, a Juventus estaria disposta, neste novo acordo, a reduzir a cláusula de rescisão contratual do zagueiro e facilitar uma saída em 2023. A Velha Senhora espera que essa situação poda ser resolvida antes da janela de transferências do verão.
Crédito: JuventusquermanterDeLigtpormaisumatemporada(Foto:Divulgação/Juventus

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