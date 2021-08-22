Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus abre vantagem, mas leva empate no fim em estreia no Italiano

Velha Senhora fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou empate na etapa final em lambança de Szczesny. Cristiano Ronaldo chegou a marcar nos acréscimos, mas o VAR anulou o gol...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 15:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 15:36
Crédito: MIGUEL MEDINA/AFP
A Juventus estreou com um tropeço na nova temporada do Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe abriu 2 a 0 contra a Udinese ainda no primeiro tempo, mas levou o empate na etapa final, fechando o placar em 2 a 2. Dybala e Cuadrado marcaram os gols da Velha Senhora, enquanto Roberto Pereyra e Deulofeu balançaram as redes para os anfitriões. Destaque também para Szczesny, que protagonizou uma lambança na partida.A Juventus começou o jogo a todo vapor e abriu o placar logo aos três minutos. Na linha de fundo, Bentancur cruzou para o meio da área e achou Dybala, que de três dedos, tocou para o fundo do gol. Melhor em campo, a Velha Senhora chegou ao segundo gol aos 22'. Autor do primeiro gol, o atacante argentino lançou Cuadrado, que driblou o zagueiro e chutou cruzado, sem chances para o goleiro. A Udinese pouco assustou a Juve na etapa inicial.
+ Barcelona joga mal e fica só no empate contra o Athletic Bilbao
Se a Juventus dominou a primeira etapa, quem começou melhor o segundo tempo foi a Udinese. Aos cinco minutos, Arslan foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o time da casa. Roberto Pereyra converteu a penalidade e diminuiu o placar. Três minutos depois, Morata recebeu cruzamento na área, subiu mais que a defesa, mas a cabeçada parou na trave.
+ Gabriel Jesus faz grande jogo em goleada do Manchester City no Inglês
Aos 14', Cristiano Ronaldo entrou em campo no lugar de Morata e deu nova movimentação ao ataque da Juventus. Três minutos depois de entrar, o atacante português assustou o goleiro adversário em cabeçada que saiu rente à trave. Aos 18 minutos, o camisa 7 tocou na entrada da área para Bentancur, que chutou colocado, acertando a trave de Silvestri.
+ Veja a tabela completa e atualizada do Campeonato Italiano
Já na reta final de jogo, aos 37 minutos, a Udinese chegou ao gol de empate. Szczesny tentou sair driblando e perdeu para Okaka, a bola sobrou para Deulofeu que tocou para o gol vazio, deixando tudo igual. Aos 43', o zagueiro brasileiro Samir quase virou o jogo, mas a cabeçada parou em Szczesny. No fim do jogo, Cristiano Ronaldo marcou um gol, mas o VAR pegou impedimento na jogada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados