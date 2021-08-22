Juventus abre vantagem, mas leva empate no fim em estreia no Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA/AFP

A Juventus estreou com um tropeço na nova temporada do Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe abriu 2 a 0 contra a Udinese ainda no primeiro tempo, mas levou o empate na etapa final, fechando o placar em 2 a 2. Dybala e Cuadrado marcaram os gols da Velha Senhora, enquanto Roberto Pereyra e Deulofeu balançaram as redes para os anfitriões. Destaque também para Szczesny, que protagonizou uma lambança na partida.A Juventus começou o jogo a todo vapor e abriu o placar logo aos três minutos. Na linha de fundo, Bentancur cruzou para o meio da área e achou Dybala, que de três dedos, tocou para o fundo do gol. Melhor em campo, a Velha Senhora chegou ao segundo gol aos 22'. Autor do primeiro gol, o atacante argentino lançou Cuadrado, que driblou o zagueiro e chutou cruzado, sem chances para o goleiro. A Udinese pouco assustou a Juve na etapa inicial.

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Se a Juventus dominou a primeira etapa, quem começou melhor o segundo tempo foi a Udinese. Aos cinco minutos, Arslan foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o time da casa. Roberto Pereyra converteu a penalidade e diminuiu o placar. Três minutos depois, Morata recebeu cruzamento na área, subiu mais que a defesa, mas a cabeçada parou na trave.

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Aos 14', Cristiano Ronaldo entrou em campo no lugar de Morata e deu nova movimentação ao ataque da Juventus. Três minutos depois de entrar, o atacante português assustou o goleiro adversário em cabeçada que saiu rente à trave. Aos 18 minutos, o camisa 7 tocou na entrada da área para Bentancur, que chutou colocado, acertando a trave de Silvestri.

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